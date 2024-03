La grande serata di Champions League: Napoli contro il Barcellona

Martedì 12 marzo, è attesa una serata emozionante per gli appassionati di calcio con il match decisivo tra Barcellona e Napoli, che vedrà protagonista il talentuoso Francesco Calzona. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Canale 5 alle ore 21.00 e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Il duello epico si terrà al Camp Nou di Barcellona, con il Napoli di Calzona chiamato a sfidare il potente Barcellona di Xavi. All’andata la sfida si era conclusa con un pareggio 1-1, promettendo un ritorno avvincente. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari, affiancato nei commenti tecnici da Massimo Paganin. Prima della partita, su Mediaset Infinity, ci sarà un appuntamento imperdibile con la prepartita condotta da Benedetta Radaelli e con ospiti d’eccezione in studio come Cristian Panucci, Massimo Mauro e Sandro Sabatini.

A seguire, sullo stesso canale, un post-partita ricco di emozioni condotto da Alberto Brandi, con ancora una volta ospiti qualificati come Cristian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari, pronti a esaminare da vicino ogni dettaglio. Immancabili saranno le immagini salienti e i gol dell’altro ottavo di finale, “Arsenal-Porto”, per completare la serata calcistica in grande stile.

E per restare connessi al meglio dell’azione in campo, Mediaset Infinity garantirà la diretta streaming di altri due ottavi di finale: l’intrigante sfida tra “Arsenal-Porto” prevista per il 12 marzo e il match tra “Borussia Dortmund-PSV Eindhoven” in programma il 13 marzo. Grazie all’esclusiva opzione Diretta Champions, sarà possibile seguire tutti i gol in tempo reale e non perdersi neanche un attimo di questo spettacolo sportivo mozzafiato.

Intanto, in attesa dell’epico duello tra Barcellona e Napoli, il pubblico è invitato a rimanere sintonizzato su Canale 5 e Mediaset Infinity per vivere la magia della Champions League in un’atmosfera carica di adrenalina e passione.

Partita tra Atletico Madrid-Inter su Mediaset Infinity

Mercoledì 13 marzo, su Mediaset Infinity, potremo goderci un’ampia sintesi della partita tra “Atletico Madrid-Inter”, con il contributo prezioso di Benedetta Radaelli, insieme a Giuseppe Incocciati, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Andrea De Marco, pronti a offrirci le loro opinioni e analisi dettagliate.

Non perdete neanche un secondo: la Champions League vi aspetta con tutte le sue emozioni e colpi di scena!