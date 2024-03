La Guerra Fredda tra i Principi William e Harry: Divisi Anche dalla Memoria di Lady D

La tensione tra i principi William e Harry, eredi della corona britannica, sembra destinata a persistere nonostante le circostanze particolari che stanno attraversando. L’occasione dell’evento del Diana Legacy Award allo Science Museum di Londra si prospetta come un ulteriore capitolo della loro difficile relazione. Mentre il principe di Galles si prepara a celebrare il 25esimo anniversario dell’ente benefico dedicato alla madre scomparsa, Lady Diana, il duca di Sussex parteciperà in videoconferenza da Montecito, California. La decisione che Harry prenda la parola solo dopo che William avrà lasciato la cerimonia sottolinea quanto le divergenze tra i fratelli siano profonde e persistenti, anche di fronte a un evento così significativo come la memoria di Lady D.

Un’Unione Frantumata dalla Distanza e dalle Decisioni Radicali

William e Harry hanno condiviso il trauma della perdita della madre in giovane età, un evento che li ha uniti nel dolore ma che, col passare del tempo, ha portato a una crescente separazione tra loro. La decisione di Harry e Meghan di allontanarsi dalla Royal Family e trasferirsi negli Stati Uniti ha segnato un punto di non ritorno nelle loro relazioni con il resto della famiglia reale. La pubblicazione del libro autobiografico “Spare” ha amplificato la rottura, con Harry che ha espresso critiche anche nei confronti di William e Kate Middleton, evidenziando un’ostilità crescente che sembra difficile da sanare. La distanza fisica tra i due continenti ha solo alimentato le divergenze e le incomprensioni, lasciando poche speranze di una riconciliazione nel breve termine.

Tra Spekulazioni e Ipotesi: Le Speranze in un Ritorno a Londra dei Sussex

Nonostante le tensioni e la lontananza, c’è chi ancora nutre speranze che Harry e Meghan possano tornare a Londra e contribuire a risollevare l’immagine della corona britannica in un momento così delicato. Tra l’annuncio del tumore di Re Carlo e la convalescenza di Kate Middleton, emersa anche in seguito alla polemica legata alla manipolazione di una foto sui social, l’opinione pubblica si interroga sul possibile impatto positivo di un ritorno dei Sussex in patria. Le voci che circolano sul presunto supporto che Harry e Meghan avrebbero potuto offrire in queste circostanze sembrano mettere in discussione il peso che il principe William dovrà portare da solo in un momento così cruciale per la monarchia britannica.