La linguista rivela: molti italiani non conoscono l’italiano – Giornata internazionale lingua madre

Valeria Della Valle: L’importanza della conoscenza della lingua italiana

Secondo la linguista Valeria Della Valle, nonostante la lingua italiana si arricchisca continuamente e crei nuove parole, gli italiani spesso perdono il contatto con l’idioma e lo utilizzano senza conoscere le regole. In occasione della Giornata internazionale della lingua madre, Della Valle sottolinea che “anche se la lingua in sé è in buona salute e si rinnova costantemente, la sua conoscenza da parte degli italiani non è ottimale. Questo è dovuto al fatto che lo studio dell’italiano non è più al centro dell’insegnamento”. La linguista suggerisce di incrementare la conoscenza della lingua italiana attraverso il sistema scolastico, coinvolgendo non solo i cittadini italiani ma anche i nuovi arrivati da altri Paesi.

L’intelligenza artificiale come alleata della lingua italiana

Della Valle evidenzia che l’intelligenza artificiale potrebbe rappresentare un vantaggio per la lingua italiana, soprattutto nel campo della traduzione. Afferma che “nel mondo della traduzione, l’intelligenza artificiale è in grado di produrre traduzioni approssimative da una lingua all’altra. Tuttavia, è fondamentale un intervento umano per controllare e perfezionare il lavoro svolto dall’intelligenza artificiale”. La linguista specifica che si parla principalmente di traduzioni veloci tra lingue diverse, non di opere letterarie o testi di alto livello.

Il ricordo di Luca Serianni: un’eredità importante per la lingua italiana

Rivolgendosi al ricordo del linguista Luca Serianni, scomparso nel luglio del 2022, Della Valle lo descrive come un amico e collega straordinario. Della Valle e Serianni hanno collaborato per decenni, condividendo una stanza per circa 40 anni. La linguista sottolinea l’eccezionale combinazione tra l’alto livello culturale di Serianni e le sue doti umane di generosità e dedizione all’insegnamento. Sottolinea che il contributo più significativo di Serianni è stato il suo impegno per la scuola, non solo in termini di conoscenza e scienza, ma anche per il suo impegno civile e umano. Della Valle conclude affermando che questo impegno rappresenta un’eredità di inestimabile valore lasciata da Serianni.

About The Author