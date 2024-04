La lotta legale di Simba La Rue: confinamento domiciliare e tour cancellato

Simba La Rue, conosciuto anche come Mohamed Lamine Saida, è stato recentemente posto in regime di arresti domiciliari, un duro colpo che lo ha costretto ad annullare la serie di concerti previsti per il suo tour in corso. Quello che iniziò come un obbligo di dimora con restrizioni notturne si è trasformato in una situazione più severa, sottolineando il complicato percorso giudiziario del ventacinquenne di origine tunisina.

L’evolversi delle vicende legali di Simba La Rue

Nonostante la sua giovane età, Simba La Rue ha già due condanne penali alle spalle, che gettano luce su aspetti oscuri della sua carriera e della sua vita personale. La prima condanna risale a un evento drammatico avvenuto nel luglio del 2022, quando una sparatoria scosse la via Tocqueville a Milano, coinvolgendo anche Zaccaria Mohuib, noto come Baby Gang. In seguito a questo tragico episodio, Simba La Rue è stato condannato a una pena detentiva di 6 anni e 4 mesi.

La seconda vicenda legale che ha segnato la vita del trapper è conosciuta come la “faida dei trapper“, un oscuro capitolo contraddistinto da un’aggressione a un giovane appartenente a un gruppo rivale e dal rapimento e pestaggio di Baby Touchè, un trapper legato al gruppo avversario. Simba La Rue è stato condannato in primo grado a scontare 4 anni di reclusione per il suo coinvolgimento in questi gravi eventi.

Confinamento domiciliare e cancellazione dei concerti

Dopo aver ottenuto misure cautelari alternative grazie alla sua difesa legale, Simba La Rue era tornato a casa per focalizzarsi sulla registrazione e pubblicazione del suo primo album. Tuttavia, il 31 marzo ha ricevuto la notizia dell’aggravamento della sua situazione legale a causa di una violazione dell’obbligo di dimora che lo ha portato a essere sottoposto agli arresti domiciliari. Questa decisione ha comportato l’annullamento delle date rimanenti del suo tour in corso, noto come “Tunnel tour“.

A maggio, Simba La Rue affronterà un nuovo capitolo legale quando sarà chiamato a comparire in Tribunale per il suo primo processo d’appello, aggiungendo un ulteriore livello di incertezza al suo futuro nel mondo della musica e al di là. La sua saga giudiziaria continua a tenere in scacco sia i suoi fan che gli osservatori, che rimangono in attesa di sviluppi futuri in questa complessa vicenda.

