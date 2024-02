La meraviglia della seta a Torino: viaggio nella storia del tessuto

Una Nuova Esposizione: La Bellezza della Seta a Palazzo Madama

Una nuova tappa nella scoperta della bellezza della seta si apre nelle collezioni tessili di Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino. Dal 22 febbraio al 28 gennaio 2025, nella sala tessuti del museo, curata da Maria Paola Ruffino, i visitatori potranno immergersi in un viaggio nell’arte tessile che abbraccia dal XIV al XX secolo. La selezione di tessuti e abiti esposti segue il filo conduttore della seta, materiale protagonista di questa straordinaria esposizione.

“La seta è stata da sempre un simbolo di eleganza e raffinatezza, e attraverso queste opere tessili possiamo apprezzarne la bellezza e la storia millenaria.”

Un Viaggio nella Storia della Moda attraverso la Seta

Il percorso storico del tessuto si svela a Palazzo Madama non solo attraverso pannelli bidimensionali, ma anche grazie a una variegata collezione di abiti maschili e femminili, che spaziano dal Settecento al Novecento. Tra marsine e gilet ricamati, una robe femminile e un caracò decorato con grandi fiori, fino ad abiti realizzati in raso e taffetas dai colori vivaci e cangianti, i visitatori possono immergersi nella storia della moda e nell’importante ruolo che la seta ha sempre rivestito. Alcuni manufatti, recentemente restaurati, vengono esposti al pubblico per la prima volta, arricchendo ulteriormente l’esperienza dei visitatori.

“Questa esposizione offre uno sguardo unico sulla moda attraverso i secoli, mettendo in luce l’influenza e la bellezza intramontabile della seta nei capi d’abbigliamento.”

Un’Importante Donazione: Il Peltro Piemontese in Mostra

Le collezioni del museo si arricchiscono ulteriormente grazie alla recente donazione di 128 oggetti in peltro da parte degli eredi di Attilio Bonci, noto studioso della storia del peltro piemontese. Questa collezione comprende pezzi risalenti al Settecento e all’Ottocento, che spaziano dagli oggetti da tavola agli accessori per la casa, come piatti, candelieri, teiere, fino ad arrivare agli strumenti utilizzati per scopi legati alla medicina, come le siringhe e gli accessori per i clisteri. Un’aggiunta preziosa che offre uno sguardo approfondito sulla cultura e la vita quotidiana del passato.

