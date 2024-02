La misteriosa morte di Gabriele nella fiction Gloria

Gabriele, morto veramente nel finale?

Nel clou della trama di Gloria, i fan si trovano ad interrogarsi se Gabriele sia realmente deceduto, lasciando spazio a dubbi e congetture dopo il brusco epilogo trasmesso in prima serata. Diretta da Fausto Brizzi, questa serie composta da sei episodi riesce a combinare elementi di divertimento, emozione e riflessione sul mondo dei social.

Cattivo nascosto dietro le quinte

Fin dalle prime puntate, il vero antagonista si rivela essere Gabriele, il personaggio interpretato da Eugenio Franceschini, un giovane social media manager che inizialmente supporta Gloria nel raggiungimento del successo, per poi ricattarla.

Finale sconvolgente

Nell’episodio conclusivo, Gloria simula il proprio suicidio, spingendo tutti a credere alla sua scomparsa. Una lettera rinvenuta su una barca abbandonata sembra confermare la sua morte, ma in realtà, Gloria è viva e intende tornare per denunciare i lati oscuri dei social e dello spettacolo. Lucilla e Gabriele, però, trovano il suo rifugio e cercano di fermarla. La situazione prende un’imprevista svolta quando Gabriele muore, sollevando dubbi su chi sia il vero responsabile e se sia tutto parte di un’altra messa in scena.

Finale drammatico di Gabriele

Il sesto e ultimo episodio, dal titolo “Addio, miei cari”, lascia spazio a molteplici interpretazioni. Potrebbe essere un riferimento al finto suicidio di Gloria, ma anche un presagio della perdita di un altro personaggio chiave della storia, ovvero Gabriele. Dopo aver individuato il rifugio segreto di Gloria, quest’ultimo si trova faccia a faccia con la donna, il suo manager Manlio e l’ex marito Alex.

Alex, stanco dei ricatti verso Gloria, decide di difenderla da Gabriele, dando vita a uno scontro fatale tra i due uomini. Dopo un alterco, Gabriele muore improvvisamente, lasciando interrogativi sul suo reale destino. La narrazione lascia intendere che potrebbe trattarsi di un’altra messa in scena, lasciando il pubblico in attesa di una possibile seconda stagione per scoprire la verità. Mentre per alcuni Gabriele è deceduto per davvero, per Gloria potrebbero profilarsi tempi ancora più cupi di quanto immaginato.