La moda di Luisa Beccaria tra i grattacieli di Milano

Luisa Beccaria: Fiori e Eleganza nell’Autunno/Inverno 2024-2025

Come una campagna tra i grattacieli, la designer Luisa Beccaria porta avanti la sua visione per la stagione Autunno/Inverno 2024-2025, dove i fiori diventano protagonisti assoluti. Dai vestiti ai collant, dalle fodere agli accessori, un’esplosione floreale caratterizza ogni dettaglio delle creazioni.

Gli abiti da giorno si distinguono per il nuovo completo giacca e gonna a vita alta realizzati in lana cotta stretch o decorati con motivi di frange e piume di seta. Mini ruches sfrangiate impreziosiscono gli abiti, mentre il cappotto spigato tipico del guardaroba maschile viene reinventato in una vestaglia scivolata e profilata di velluto, conferendo un tocco di eleganza e originalità.

Eleganza Serale con Florencia S.M. Brück

Per le occasioni serali, spicca il chemisier in broccato nero proposto da Luisa Beccaria, che si fonde armoniosamente con l’installazione digitale e immersiva creata dall’artista italo-argentina Florencia S.M. Brück. Questo paesaggio interattivo unisce elementi della realtà urbana e dell’ambiente naturale, creando un connubio suggestivo e coinvolgente. La presentazione della collezione avviene presso le nuove Officine LùBar, un hub e laboratorio creativo che rappresenta l’ultimo nato del progetto LùBar, ideato dalla famiglia della designer.

Un connubio unico tra arte digitale e moda, che trasforma l’esperienza di una sfilata in un viaggio immersivo e multisensoriale, dove la bellezza dei capi di Luisa Beccaria si fonde con l’arte visionaria di Florencia S.M. Brück.

Conclusioni

In un mix di eleganza, creatività e innovazione, la collezione Autunno/Inverno 2024-2025 di Luisa Beccaria si distingue per l’audacia nell’uso dei fiori e per la collaborazione con l’artista Florencia S.M. Brück. Un’esperienza unica che unisce moda e arte in un connubio straordinario, presentato in un contesto suggestivo come le Officine LùBar.

