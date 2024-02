La moglie di Bruce Willis svela il suo libro sul ruolo di assistente di suo marito

Emma Heming Willis sta scrivendo un libro sulla sua esperienza come caregiver di Bruce Willis

La moglie di Bruce Willis, la modella Emma Heming Willis, sta lavorando a un nuovo progetto: un libro che sarà parte memoir e parte manuale, in cui racconterà la sua esperienza degli ultimi anni al fianco del marito, colpito da una grave malattia neurologica che gli ha rubato la parola e la memoria.

Il libro sarà pubblicato da Maria Shriver, ex moglie di Arnold Schwarzenegger e nipote del presidente J.F. Kennedy, nella sua collana Open Field. Heming ha dichiarato in un’intervista per il blog di Shriver che il libro sarà “una guida ispirata a coloro che cercano sostegno nel navigare un ruolo inedito della vita: quello di caregiver per chi soffre di demenza”.

Heming ha osservato che le esperienze dei partner che assistono un parente malato di demenza o altre sindromi simili sono purtroppo molto simili: “Lasciamo l’ufficio del medico senza risorse o sostegno e con una diagnosi che faccio ancora fatica a pronunciare”.

La malattia di Bruce Willis e il ruolo di Emma Heming come caregiver

Bruce Willis e la moglie sono sposati dal 2009, alcuni anni dopo la separazione dell’attore con Demi Moore. Nel 2022, Willis ha manifestato i primi sintomi di una malattia neurologica, inizialmente diagnosticata come afasia, un disturbo che crea problemi nel linguaggio e nella parola. Successivamente, i medici hanno parlato di demenza fronto-temporale, una condizione che comporta problemi emotivi, difficoltà nella comunicazione e difficoltà nel camminare.

La moglie di Willis ha rivelato di essere diventata il punto di riferimento e la principale persona che si occupa dell’attore. Non è chiaro se Willis sia consapevole della sua malattia. Heming ha dichiarato: “Oggi ho molta più speranza rispetto all’inizio. Capisco di più questa malattia e sono legata a una incredibile comunità di sostegno. E spero con la mia esperienza di poter aiutare altri”.

Il tema del caregiver primario nel documentario “La Memoria Eterna”

Il tema del partner come “caregiver primario” di un malato di demenza o Alzheimer è al centro del documentario cileno “La Memoria Eterna”, candidato agli Oscar 2024. Il film di Maite Alberdi racconta la storia del giornalista cileno Augusto Góngora e di come sua moglie, Paulina Urrutia, attrice ed ex ministro della cultura, lo abbia accompagnato negli ultimi dieci anni di vita fino alla morte nel 2023.

Questo documentario commovente mette in luce l’importanza del ruolo del caregiver e la sfida di affrontare una malattia che colpisce non solo il paziente, ma anche coloro che gli sono vicini. La storia di Emma Heming Willis e il suo libro offrono un ulteriore spaccato su questa realtà, fornendo un sostegno e una guida per coloro che si trovano ad affrontare una situazione simile.

