“La nave Vulcano a La Spezia accoglie 18 bimbi palestinesi provenienti da Israele-Hamas: dichiarazioni di Crosetto”

La nave Vulcano della Marina Militare è sbarcata oggi, 5 febbraio, a La Spezia, portando con sé 18 bambini palestinesi e le loro famiglie. L’obiettivo è quello di trasferire i bambini presso importanti ospedali italiani, come il Rizzoli di Bologna, il Meyer di Firenze, il Gaslini di Genova e il Bambino Gesù di Roma.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha accolto con entusiasmo questa operazione umanitaria, dichiarando: “Diamo il benvenuto in Italia a questi bambini e alle loro famiglie”. Ha inoltre annunciato che l’impegno della Difesa a favore di chi ha bisogno non si ferma qui, poiché nei prossimi giorni verranno trasferiti in Italia altri bambini palestinesi dall’Egitto, grazie a un volo speciale dell’Aeronautica Militare. Crosetto ha anche sottolineato la disponibilità a costruire un ospedale da campo dell’Esercito per aiutare la popolazione civile che non è coinvolta nella guerra.

Il primo gruppo di bambini palestinesi è arrivato in Italia il 29 gennaio, a bordo di un volo militare. Il ministro Crosetto ha espresso la sua gratitudine al personale medico del Qatar, che ha collaborato con la Marina Militare italiana fornendo un prezioso supporto a bordo della nave Vulcano. Ha inoltre elogiato i più di 190 militari che hanno lavorato instancabilmente a bordo, definendo il loro impegno come uno straordinario lavoro svolto con passione e amore. Ha sottolineato che il loro sacrificio e la lontananza dai propri cari sono stati ripagati dal ringraziamento degli italiani e dalla consapevolezza di aver scritto una pagina di storia da protagonisti.

La nave Vulcano ha fornito supporto sanitario ai feriti palestinesi in Egitto

La nave Vulcano della Marina Militare italiana è stata ormeggiata in Egitto dall’inizio di dicembre per fornire supporto sanitario ai feriti palestinesi che sono riusciti a raggiungere il porto di Al Arish. Durante la missione, una giovane madre di 23 anni ha dato alla luce una bambina, che ha voluto chiamare Illin Italia come segno di gratitudine per l’aiuto ricevuto dall’Italia.

