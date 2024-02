La nuova amante di Putin: chi è la misteriosa fiamma del presidente russo?

Nuova fiamma di Vladimir Putin: Ekaterina Mizulina

Il tabloid The Mirror ha riportato che il presidente russo Vladimir Putin potrebbe avere una nuova compagna, identificata come Ekaterina ‘Katya’ Mizulina, una storica dell’arte di 39 anni con studi a Londra. Interessante notare che Mizulina è la figlia della senatrice Elena Mizulina, 69 anni, a capo dell’organo di controllo della sicurezza online in Russia, con un focus sulla censura di contenuti anti-Putin o contrari alla politica riguardante l’Ucraina. Il padre di Ekaterina è il professore Mikhail Mizulin, una figura autorevole nell’ambito accademico moscovita.

“Prima facciamo pulizia in Ucraina eliminando nazisti e criminali, poi penseremo a Google e Wikipedia”

Il percorso accademico e professionale di Ekaterina Mizulina

Secondo quanto riportato dal Mirror, Ekaterina Mizulina ha conseguito la laurea presso la Scuola di Studi Orientali e Africani dell’Università di Londra nel 2004, specializzandosi in storia dell’arte e lingua indonesiana. Ha svolto il ruolo di interprete per le delegazioni russe in Cina e sembra che le sue posizioni politiche siano in sintonia con quelle del governo russo. La sua presunta frase riguardante l’Ucraina evidenzia un allineamento con le politiche del Cremlino.

Le precedenti relazioni di Vladimir Putin

In passato, si è spesso parlato di una solida relazione tra Vladimir Putin e l’ex ginnasta Alina Kabaeva, con cui si vocifera abbia avuto due figli, nati rispettivamente nel 2009 e nel 2012. Prima delle speculazioni riguardanti Mizulina, l’attenzione mediatica si era concentrata su Svetlana Krivonogikh, imprenditrice di San Pietroburgo e proprietaria di un noto locale di spogliarello. Si è ipotizzato che da Krivonogikh Putin abbia avuto una figlia, la cui età si aggirerebbe attorno ai 20 anni.

