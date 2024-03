La nuova e inquietante serie d’animazione Marvel Zombie

La saga di Marvel Zombie si appresta a conquistare il pubblico di Disney+ con una vibrante serie d’animazione che promette di essere avvincente e sorprendente, ma anche vietata ai minori. Brad Winderbaum, il prode capo del settore Streaming, Televisione e Animazione dei Marvel Studios, ha svelato che la serie potrebbe ricevere la classificazione TV-MA, rivolta a un pubblico adulto, in un’intervista concessa a IGN mentre discuteva dell’atteso progetto X-Men ’97.

Un’esperienza intensa per un pubblico maturo

In un panorama in cui l’animazione per adulti sta riscuotendo sempre più successo, Winderbaum ha enfatizzato che Marvel Zombie si preannuncia come una serie “piuttosto intensa”, non adatta a spettatori di età inferiore ai 17 anni. L’obiettivo, spiega il dirigente dei Marvel Studios, è quello di onorare l’eredità dei fumetti, che si contraddistinguono per la loro audacia e mancanza di remore, specialmente in termini di violenza.

Un omaggio ai fumetti e all’audacia narrativa

Similmente a X-Men’97, anche Marvel Zombie si propone di rispecchiare la crudele bellezza dei fumetti, senza filtrare o attenuare i temi e gli eventi più crudi. L’auspicio è di catturare l’anima dei fumetti che hanno ispirato questa serie, mantenendo inalterata la loro essenza e la loro incisività narrativa.

Un’anticipazione del caos zombie in arrivo

Gli estimatori avevano già gustato un’anteprima dei terribili eventi in arrivo nella serie Marvel Zombie, tramite la prima stagione di “What if…?”. In quell’episodio, gli Avengers si ritrovano vittime di un virus quantico che li trasforma in spaventose creature non morte, scatenando un’apocalisse zombie che mette in ginocchio l’intera squadra. Un anticipo di ciò che potremo aspettarci dalla nuova e cupa narrazione firmata Marvel.

La serie Marvel Zombie si prepara a sconvolgere gli appassionati di animazione, promettendo un'esperienza avvincente ma riservata a un pubblico maturo. Lasciati sorprendere dai risvolti inaspettati di questa epica saga che porta i supereroi Marvel in un mondo di orrore e disperazione, solo su Disney+.