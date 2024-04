La Nuova Fiamma di Shakira: L’Affascinante Attore Lucien Laviscount e le Preoccupazioni Degli Amici

Innamoramento Inaspettato

Shakira, dopo aver pubblicamente dichiarato di non essere interessata a un nuovo amore dopo la delusione con Gerard Piqué, sembra essere stata colpita dalla freccia di Cupido quando ha incontrato l’affascinante attore inglese Lucien Laviscount. Descritto come bello, alto, sodo e dalla pelle scura, Lucien ha immediatamente catturato l’attenzione della star colombiana. Tuttavia, gli amici di Shakira non sembrano fidarsi completamente di lui, definendolo un “morto di fama“. Le ragioni di questa preoccupazione risiedono nel turbolento passato sentimentale di Laviscount, noto per aver intrattenuto relazioni con personaggi famosi per scalare le gerarchie delle celebrità.

Il Scatenamento del Gossip

La scelta di Shakira di avere Lucien Laviscount come protagonista del suo videoclip “Punteria” sembra essere scaturita da un interesse che è nato sul set di “Emily in Paris“, serie Netflix dove l’attore ha suscitato l’ammirazione della cantante. L’intimità e la passione mostrate sullo schermo hanno alimentato le voci sul possibile coinvolgimento amoroso tra i due. Fonti vicine alla coppia suggeriscono che, nonostante la presunta relazione, le emozioni potrebbero non essere così profonde come appaiono.

La Preoccupazione degli Amici: Utilizzo per fini personali

L’idea che Lucien possa utilizzare la fama di Shakira per migliorare la sua posizione nel mondo delle celebrità ha destato preoccupazione tra gli amici della popstar. Il passato romantico dell’attore, evidenziato da relazioni con figure più famose di lui come la ex cantante delle Atomic Kitten, Kerry Katona, ha sollevato il timore che Laviscount potrebbe perseguire un obiettivo simile con Shakira. La storia con Kerry Katona, iniziata durante un reality show televisivo, si concluse una volta spenti i riflettori, lasciando aperta la possibilità che Lucien potrebbe ripetere un simile schema con la cantante colombiana.