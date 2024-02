La nuova Porsche Italia si prepara per un 2023 speciale e da record

Porsche Italia Celebra un Anno di Successi al Porsche Experience Center di Franciacorta

L’anno 2023 ha portato a Porsche Italia numerosi motivi di celebrazione, tra cui i 75 anni del marchio e i 60 anni della mitica Porsche 911, omaggiata con un modello speciale “puristico” denominato Porsche 911 S/T, progettato per offrire il massimo piacere di guida. Tuttavia, nonostante le festività, l’anno è stato caratterizzato da turbolenze a livello internazionale a causa di inflazione e rincari, generando instabilità economica e impattando il settore automobilistico.

Durante il 2023, Porsche ha consegnato oltre 320 mila vetture a livello globale, registrando un aumento del 3% rispetto all’anno precedente. In Europa, il mercato ha segnato un incremento del 11%, con 102 mila vetture consegnate. Porsche Italia ha segnato un aumento del 5% sulle consegne, raggiungendo 7.642 vetture e un incremento del 26% nel fatturato, superando i 830 milioni di euro.

Porsche Italia: Crescita Trainata dal Successo di Macan e Modelli Iconici

Il successo di Porsche Italia nel 2023 è stato guidato principalmente dal modello di SUV compatto Macan, che ha rappresentato il 43% delle vetture consegnate, seguito dalla leggendaria 911 con il 22% e dalla Cayenne con il 18%. I modelli Taycan e 718 si sono posizionati rispettivamente al quarto e quinto posto, mentre la Panamera ha chiuso la classifica con il 4% delle consegne in Italia.

Un dato significativo è emerso riguardo alla componente elettrica, che ha inciso per il 7,7% sulle vendite di Porsche Italia, superando la media di mercato ferma al 4,2%. Questo conferma l’interesse crescente per le vetture elettriche nel segmento premium, come evidenziato da una ricerca UNRAE che indica come il 43% degli acquirenti di auto premium siano propensi all’acquisto di veicoli elettrici.

Porsche Italia Investe nell’Elettrico e nell’Esperienza Cliente

Porsche ha annunciato un ambizioso obiettivo di raggiungere l’80% di vendite di veicoli elettrici entro il 2030, con il lancio previsto della nuova Macan completamente elettrica nel 2024. Inoltre, il marchio sta investendo nell’esperienza cliente con la creazione della Porsche Charging Lounge, un servizio di ricarica esclusivo che garantirà comfort e sicurezza ai proprietari di vetture Porsche.

Nel 2023, le vendite online hanno registrato un aumento del 22%, con 557 vetture acquistate tramite canali digitali. Interessante notare che il 78% dei clienti online sono nuovi acquirenti Porsche, con un’età media inferiore di 7 anni rispetto ai clienti tradizionali. Questi dati evidenziano l’importanza della multicanalità nel settore delle vetture di lusso, con acquirenti che si trovano in media a 300 km di distanza dal concessionario più vicino.

