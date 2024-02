La nuova presidente della Sardegna Alessandra Todde: una vittoria storica

Alessandra Todde trionfa con il 45,4% delle preferenze

Alessandra Todde ha fatto la storia della Sardegna diventando la nuova presidente della regione. La candidata M5S e Pd ha ottenuto il 45,4% delle preferenze, superando Paolo Truzzu del centrodestra fermo al 45%. Questo risultato ha destato l’interesse di vari esponenti, tra cui Flavio Briatore, noto imprenditore che possiede il celebre locale “Billionaire” in Sardegna. Dopo la vittoria di Todde, si è diffusa la voce secondo cui Briatore avrebbe manifestato l’intenzione di non mettere più piede nell’isola. Tuttavia, la neo presidente ha risposto con fermezza dichiarando: “E’ un problema suo, noi riusciremo a campare anche senza“. Successivamente, Flavio Briatore è intervenuto per smentire categoricamente le voci su di lui, congratulandosi con Todde e augurandole buon lavoro.

Flavio Briatore smentisce le voci su di lui

In merito alle speculazioni riguardanti le sue presunte dichiarazioni sulle elezioni in Sardegna, Flavio Briatore ha preso la parola per chiarire la situazione. L’imprenditore ha comunicato di non aver mai pronunciato la frase a lui attribuita, precisando: “Sono appena tornato dal Kenya e sono a Dubai, non ho parlato con nessuno delle elezioni regionali in Sardegna. Quereleremo tutti i siti che hanno ripreso quelle mie parole che non ho mai pronunciato“. Briatore ha inoltre sottolineato di non avere alcun interesse per la politica, affermando: “Non penso niente sulla vittoria di Todde, la politica non mi interessa. Se è stata eletta dai cittadini le auguro buon lavoro. Non ho detto e non penso nulla, né contro né a favore_”.

Alessandra Todde festeggia la vittoria e punta al futuro

Dopo aver conquistato la carica di presidente della Sardegna, Alessandra Todde ha espresso la sua soddisfazione per essere la prima donna a ricoprire questo ruolo nella regione. Durante la conferenza stampa celebrativa, Todde ha ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuta durante la campagna elettorale, evidenziando l’importanza del contributo femminile nella sua vittoria. Ha dichiarato: “Sono orgogliosa di essere la prima donna presidente della regione. Dopo 75 anni siamo riusciti a rompere questo tetto di cristallo“. Inoltre, ha voluto ringraziare esplicitamente le donne della sua squadra per il fondamentale ruolo svolto, sottolineando l’importanza del voto femminile nel risultato finale.