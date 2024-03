La nuova sinergia tra Comune di Pavia e sindacati per il 1° Maggio: Il Teatro Volta apre le sue porte

Un’apertura inaspettata

Il Comune di Pavia ha deciso di accogliere con favore i sindacati confederali, offrendo loro l’opportunità di utilizzare il prestigioso teatro Volta per gli eventi in programma in occasione del prossimo 1° maggio. Un’inattesa svolta che è emersa durante un incontro tra il sindaco Fabrizio Fracassi e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, come riportato sulle pagine del quotidiano ‘La Provincia Pavese’.

Una situazione di partenza complessa

Inizialmente, i sindacati avevano ricevuto un diniego all’utilizzo della struttura, poiché le attività pianificate non sembravano allineate con gli orientamenti sociali e culturali adottati dall’amministrazione comunale, in base ai regolamenti vigenti. Questa posizione era stata inizialmente confermata anche dal sindaco stesso. Tuttavia, dopo un costruttivo confronto tenutosi a Palazzo Mezzabarba, le parti hanno trovato una soluzione che ha portato a un accordo.

La soddisfazione dei sindacati

Le reazioni dei rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil non si sono fatte attendere, esprimendo la propria soddisfazione per questa risoluzione positiva. Essi hanno sottolineato l’importanza di poter celebrare un’occasione così significativa come la Festa del Lavoro nel cuore della città di Pavia, come da loro inizialmente auspicato.

Passi futuri e attese

In vista dell’organizzazione della Festa del Lavoro, sono previsti nei prossimi giorni sopralluoghi tecnici per garantire che tutto sia pronto per le celebrazioni. L’evento dovrebbe includere un dibattito al mattino seguito da altre iniziative nel pomeriggio, culminando con un concerto che coinvolgerà la comunità locale.

