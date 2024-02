La nuova tattica di Kiev nella guerra Ucraina-Russia: un cambiamento significativo

L’Ucraina passa a un’operazione difensiva per infliggere perdite alla Russia

Il generale Olkesandr Syrsky, nuovo capo delle forze armate ucraine, ha annunciato un cambio di strategia nella guerra contro la Russia. In un’intervista alla tv tedesca Zdf, Syrsky ha spiegato che l’Ucraina è passata a un’operazione difensiva, con l’obiettivo di infliggere il maggior numero possibile di perdite al nemico in questa guerra sempre più tecnologica.

Secondo il generale, il ruolo dei droni è diventato sempre più importante in questo conflitto, con un intenso utilizzo da entrambe le parti. “L’uso di questi mezzi si intensifica giorno dopo giorno”, ha affermato Syrsky.

Contrariamente alle ricostruzioni che lo dipingono come un comandante spietato, il generale ha sottolineato che la vita dei soldati è la priorità assoluta e che è disposto a ritirarsi da una posizione per salvaguardare le vite dei suoi uomini. Ha anche smentito le affermazioni secondo cui i comandanti russi utilizzano la tattica degli assalti con “carne da cannone”, affermando che le perdite della Russia sono superiori a quelle dell’Ucraina.

Nonostante le difficoltà, l’obiettivo dell’Ucraina rimane lo stesso: chiudere la guerra raggiungendo i propri confini. Syrsky ha affermato che non vengono prese in considerazione altre opzioni semplicemente perché non c’è scelta. Nonostante la mancanza di sostegno, munizioni ed equipaggiamenti, l’Ucraina si mantiene stabile e forte.

Il presidente Zelensky garantisce massimo sostegno alle zone critiche

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha assicurato massima attenzione e massimo sostegno alle zone critiche del paese. Attraverso un messaggio su Telegram, Zelensky ha annunciato che il generale Syrskyi e il ministro della Difesa Umerov si sono recati sul fronte per fare rapporto sulle situazioni più critiche.

Zelensky ha dichiarato che i problemi esistenti vengono risolti, con l’integrazione delle unità e l’invio di rinforzi. Inoltre, sono previsti ulteriori invii di droni e mezzi per la guerra elettronica. I posti di comando verranno rinforzati per garantire una migliore gestione delle operazioni.

L’Ucraina si prepara a difendere Avdiivka, Kupyansk e Lyman

Le città di Avdiivka, Kupyansk e Lyman sono al centro dell’attenzione dell’Ucraina, che si sta preparando a difenderle con la massima determinazione. Il presidente Zelensky ha sottolineato l’importanza di queste zone critiche e ha garantito il massimo sostegno per proteggerle.

Il generale Syrskyi e il ministro della Difesa Umerov si sono recati sul fronte per valutare la situazione e fare rapporto. Le unità vengono integrate e inviati rinforzi per garantire una maggiore presenza militare. Inoltre, verranno inviati droni e mezzi per la guerra elettronica per migliorare le capacità di difesa.

L’Ucraina è determinata a resistere e a difendere il proprio territorio, nonostante le difficoltà e la mancanza di sostegno. La guerra continua, ma l’Ucraina si mantiene stabile e forte nella sua operazione difensiva per infliggere perdite alla Russia.

