La nuova vita di Carlotta Mantovan dopo la morte di Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan ha un nuovo compagno dopo sei anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi. L’ex Miss Italia è stata fotografata mentre passeggiava sulla spiaggia a Maccarese insieme alla figlia Stella, mostrando un nuovo capitolo della sua vita privata. La presenza di un uomo accanto a lei ha destato curiosità e interesse nei fan, che hanno visto nelle immagini pubblicate sul settimanale Diva e Donna un segno di ritrovata felicità per la ex ballerina di Ballando con le stelle.

Le immagini di Carlotta Mantovan e il suo nuovo compagno

Le foto ritraggono Carlotta Mantovan sorridente e rilassata, giocando sulla spiaggia con la figlia Stella e mostrando un’aria serena e felice. Dopo la perdita di Fabrizio Frizzi, la vita di Carlotta ha subito una svolta importante, con la decisione di trasferirsi in Francia per cercare una nuova dimensione di pace e tranquillità. Il nuovo compagno, di nazionalità francese, sembra essere riuscito a ridare un sorriso all’ex Miss Italia, che ha vissuto momenti difficili dopo la morte del marito.

Il cambiamento di vita di Carlotta Mantovan in Francia

Dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan ha scelto di mantenere un profilo basso e di allontanarsi dal clamore mediatico, trasferendosi in Francia con la figlia Stella per ricominciare da zero. La vita nella cittadina francese le ha permesso di ritrovare una dimensione di serenità e di pace, lontano dagli occhi indiscreti dei paparazzi. Su Instagram, Carlotta condivide momenti di vita quotidiana, immersa nella natura e circondata da paesaggi suggestivi, mostrando un lato più intimo e autentico di sé.

Il ritorno di Carlotta Mantovan in Italia

Nonostante abbia scelto di vivere all’estero, Carlotta Mantovan fa ritorno in Italia saltuariamente per impegni lavorativi e per partecipare a eventi speciali. La sua partecipazione al programma televisivo condotto da Milly Carlucci ha segnato un inaspettato ritorno sulle scene italiane, regalando ai fan la possibilità di rivedere la ex Miss Italia in un contesto diverso. L’entusiasmo con cui Carlotta ha affrontato questa esperienza dimostra la sua resilienza e la sua capacità di guardare al futuro con ottimismo, nonostante le difficoltà incontrate nel percorso di lutto e di rinascita personale.