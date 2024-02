La presunta separazione della coppia Ferragnez: Fedez torna a indossare la fede

Fedez torna a indossare la fede durante un incontro con gli studenti

Durante un recente incontro con gli studenti al Circolo dei Lettori, il rapper Fedez ha fatto ritorno a indossare la fede nuziale. L’artista ha tenuto l’incontro per discutere di un argomento di grande importanza per lui, ovvero la salute mentale. Seduto sul palco, ha tenuto il microfono con la mano sinistra, mettendo in evidenza la fede all’anulare. Nonostante la presenza dell’anello, Fedez non ha menzionato in alcun modo le voci che circolano sulla sua presunta separazione dalla moglie Chiara Ferragni.

Fedez non aveva la fede durante un’intervista televisiva

Solo tre giorni prima dell’incontro al Circolo dei Lettori, Fedez è stato intercettato dalle telecamere durante un’intervista a Pomeriggio5, dove è emerso che in quell’occasione non indossava la fede. Pur non confermando né smentendo i rumors sulla sua relazione con Chiara Ferragni, il rapper si è mostrato risoluto nel difendere la sua privacy e la protezione dei suoi figli.

Chiara Ferragni si astiene dal commentare

Anche Chiara Ferragni, al centro dell’attenzione per presunti segnali sulla sua situazione sentimentale, sembra non aver recentemente indossato la fede. Tuttavia, alcune speculazioni suggeriscono che la fashion blogger potrebbe averla spostata alla mano destra, sotto altri anelli. Sia Fedez che Chiara hanno deciso di non commentare pubblicamente le voci sulla loro presunta separazione. Durante un’intervista rilasciata a Pomeriggio5, Chiara Ferragni ha preferito evitare di fermarsi a parlare con la troupe, dichiarando che si sta occupando della sua situazione in modo privato e che è un momento doloroso per lei.