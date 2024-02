La Principessa Camilla, nuova guida del Regno: 'In Camilla We Trust' - avvisatore.it

Camilla, la regina che ha conquistato il Regno Unito

In un passato non troppo lontano, Camilla Parker Bowles era considerata una “donna malvagia” e un “rottweiler” per il suo coinvolgimento nella fine del matrimonio tra il principe Carlo e la principessa Diana. Tuttavia, negli ultimi decenni, l’opinione pubblica britannica ha radicalmente cambiato il suo giudizio su di lei. Oggi, Camilla è riconosciuta come una regina a tutti gli effetti e un pilastro di stabilità per il sovrano Carlo III. La stampa, compresi i tabloid che un tempo l’avevano attaccata, ora la considera una figura guida per l’intera famiglia reale, come dimostra il titolo del Mirror: “Crediamo in Camilla”.

Mentre il principe William si prepara a tornare agli impegni pubblici dopo l’intervento all’addome e il ricovero della moglie Kate, è stata Camilla l’unica dei reali senior a partecipare ad una serie di eventi pubblici. Ha anche rassicurato il Paese sul fatto che Carlo stesse bene nonostante i suoi problemi di salute. I consigli di Camilla a Carlo di lavorare di meno, che sono finiti sui media, sembrano aver anticipato gli eventi.

Dopo le dimissioni di Carlo dall’ospedale, la regina ha continuato a svolgere i suoi impegni pubblici. Ha ospitato un ricevimento per autori e illustratori al Castello di Windsor, inaugurato un centro oncologico al Royal Free Hospital di Londra e partecipato alle celebrazioni per l’850esimo anniversario della St John’s Foundation a Bath. Joe Little, commentatore reale, ha affermato: “Penso che solo ora le persone stiano apprezzando il vero valore della regina Camilla e sarà così nelle prossime settimane”. Tuttavia, questo riconoscimento arriva in un momento difficile per Carlo e Camilla, entrambi settantacinquenni, che si apprestano ad affrontare la prova più dura della loro storia d’amore: il regno tardivo.

Mentre la famiglia reale si prepara a superare le rivalità del passato, inclusa quella tra William, Harry e Camilla, la regina dovrà prendere il posto di Carlo negli impegni di rappresentanza. L’erede al trono inizierà domani con un’investitura al Castello di Windsor e presenzierà al gala annuale di raccolta fondi della London Air Ambulance. Nel frattempo, il principe Harry si è recato a Londra per incontrare suo padre in un incontro riconciliatorio dopo le tensioni degli ultimi anni.

Camilla si sta preparando per affrontare giorni difficili, ma il suo ruolo come faro di stabilità per la monarchia britannica è indiscutibile. La sua lunga e turbolenta storia d’amore con Carlo è stata osteggiata da molti, ma alla fine ha raggiunto il traguardo del matrimonio nel 2005 e l’incoronazione solenne come re e regina l’anno scorso. Ora, Camilla si trova di fronte a una nuova sfida, ma il suo valore e la sua dedizione alla famiglia reale sono indiscutibili.

