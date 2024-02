La programmazione di Rai 2 per la primavera del 2024: dettagli e novità

Rai 2, canale televisivo italiano noto per la sua varietà di programmi, ha annunciato la sua programmazione per la primavera del 2024. Con una serie di ritorni molto attesi e alcune novità interessanti, il palinsesto della seconda rete del servizio pubblico si presenta ricco di spunti per tutti i gusti.

Lunedì: Variazioni nella serata televisiva

Il lunedì su Rai 2 si prospetta una serie di cambiamenti interessanti. A fine marzo partirà la decima edizione di “Stasera tutto è possibile”, che andrà avanti fino al 13 maggio. Dal 20 marzo, invece, prenderà il via “Stasera c’è Cattelan”, con Alessandro Cattelan in prima serata. In seconda serata, il talk show si concluderà il 10 aprile.

Martedì: Appuntamenti imperdibili

Il martedì su Rai 2 sarà ricco di appuntamenti interessanti. Le interviste condotte da Francesca Fagnani in “Belve” andranno in onda dal 2 al 30 aprile, prima di lasciare spazio alla prima delle due semifinali dellEurovision Song Contest, programmata per il 7 maggio. In serate come il 14 e il 21 aprile, Rai 2 proporrà una serie di documentari capaci di coinvolgere il pubblico giovane e generalista della rete.

Mercoledì: Novità e intrattenimento

Una delle novità più attese su Rai 2 sarà la serie poliziesca italiana “Kostas”, con Stefano Fresi e Francesca Inaudi, in onda dal 3 al 24 aprile. Successivamente, dal primo maggio, sarà la volta della settima e ultima stagione di “The Good Doctor”, famoso medical drama con Freddie Highmore.

Giovedì: La serata dedicata al cinema

Il giovedì su Rai 2 sarà dedicato al cinema, con una selezione di film per tutti i gusti. Tuttavia, il 9 maggio i film lasceranno spazio alla seconda semifinale dellEurovision Song Contest.

Venerdì: Serata ricca di contenuti

Il venerdì sera su Rai 2 sarà caratterizzato da una varietà di contenuti tra film, serie e eventi sportivi, per soddisfare i gusti di un pubblico diversificato.

Sabato e Domenica: Appuntamenti fissi

Nei weekend su Rai 2 troveremo confermate le serie CBS e i relativi spin-off. Dalla sesta stagione di “F.B.I.” alla terza di “F.B.I. International”. Mentre la domenica sera sarà dedicata ai procedurali, con la settima e ultima stagione di “9-1-1” e la quarta di “9-1-1 Lone Star”, entrambe in onda fino al 26 maggio.

Con una programmazione variegata e ricca di proposte interessanti, Rai 2 si prepara a regalare ai telespettatori una primavera all’insegna dell’intrattenimento di qualità.