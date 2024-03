La Promessa: il ritorno di Leonor e le nuove avventure

Leonor torna a casa: un ritorno atteso dai fan della soap

I fan della soap opera spagnola “La Promessa” sono in fermento per il possibile ritorno di Leonor, il personaggio interpretato da Alicia Bercán. Figlia del Marchese Don Alonso De Luján e della sensibile Cruz Ezquerdo De Luján, Leonor è una giovane romantica e sognatrice, ma anche vulnerabile, come dimostrato dal tentato suicidio che l’ha vista uscire di scena in precedenza.

Un rientro pieno di incertezze

Dopo un periodo lontana, Leonor sembra pronta a fare ritorno a casa dopo aver affrontato i propri demoni. La ragazza aveva deciso di trasferirsi a Parigi per studiare moda, in seguito alle delusioni amorose vissute con Mauro, il maggiordomo che l’aveva abbandonata per tornare dalla moglie.

Le anticipazioni spagnole svelano che Leonor farà il suo ritorno nella serie a partire dall’episodio 261. Durante la puntata 133, Martina e Catalina, sorelle della protagonista, le chiederanno se ha intenzione di tornare presto a casa e quali novità porterà con sé. Vediamo quindi cosa riserva il futuro per Leonor nei prossimi episodi de “La Promessa“.

Leonor ritorna cambiata

Leonor decide di fare ritorno alla tenuta dopo aver completato il suo periodo di studio a Parigi. La famiglia è impaziente di riabbracciarla, soprattutto dopo aver visto quanto sia cambiata e maturata durante il suo soggiorno all’estero. La giovane appare più serena e pacata, portando un po’ di freschezza nel cuore della trama, soprattutto dopo le turbolente vicende tra Jimena e Manuel.

Tuttavia, il ritorno di Leonor non sarà esente da sorprese: la ragazza scopre che Martina e Curro hanno avviato una relazione senza averglielo comunicato, mettendo a dura prova la loro amicizia. Questo segreto minaccerà la stabilità del rapporto tra Leonor e la cugina, che si preoccupa che la verità venga a galla.

Increspature nel ritorno

Tra le rivelazioni inaspettate, Leonor apprende anche della partenza di Mauro, il domestico che ha deciso di lasciare la tenuta per cercare fortuna altrove. Come affronterà Leonor queste novità inattese e riuscirà a mantenere la sua serenità intatta? Le prossime puntate de “La Promessa” promettono emozioni e colpi di scena per la giovane protagonista, pronta a tornare alla ribalta della storia.