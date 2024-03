La Promessa: Trama e Anticipazioni della Puntata del 4 Marzo 2024

La soap spagnola La Promessa continua ad appassionare il pubblico italiano con le sue trame ricche di colpi di scena e momenti emozionanti. La puntata del 4 marzo 2024 promette nuovi sviluppi intriganti e personaggi pronti a sorprendere gli spettatori con le proprie azioni.

Beatriz minaccia Martina: il triangolo amoroso si infiamma

Nell’episodio di oggi de La Promessa, Beatriz si mostra determinata a conquistare Curro, creando tensioni con l’amica Martina. La situazione si complica quando Beatriz mette in atto un ricatto emotivo nei confronti di Martina, mettendola di fronte a una scelta difficile che potrebbe cambiare il corso delle loro vite.

Sospetti e tensioni: il capitano Lorenzo e la Baronessa de Grazalema

Nel frattempo, il capitano Lorenzo e la Baronessa de Grazalema affrontano la possibilità che Curro abbia scoperto il loro segreto, mettendo a rischio non solo la loro reputazione, ma anche il loro legame. Le tensioni e i sospetti si intensificano, creando una atmosfera carica di suspense e mistero.

Dove vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity

Per gli appassionati che vogliono seguire La Promessa in streaming, Mediaset Infinity si conferma come la piattaforma ideale per non perdere neanche un episodio della soap spagnola. Con la possibilità di creare un account gratuito e accedere comodamente da qualsiasi dispositivo, i fan possono godersi le avventure dei personaggi preferiti in qualsiasi momento della giornata.

La Promessa: Orari e Repliche

La puntata del 4 marzo va in onda su Canale 5 alle 16.40, inserendosi nel palinsesto pomeridiano della rete insieme ad altre soap di successo. La Promessa non manca di appuntamenti ogni giorno dal lunedì al venerdì, regalando emozioni e intrighi ai telespettatori affezionati alla serie. Per chi non riesce a seguire la trasmissione in diretta, Mediaset Infinity offre la possibilità di recuperare gli episodi in replica, permettendo di non perdersi nemmeno un dettaglio delle vicende dei protagonisti.

La quarta parte della puntata de La Promessa del 4 marzo 2024 si preannuncia intensa e ricca di colpi di scena, promettendo di tenere incollati gli spettatori alle vicende dei personaggi. Con tante sorprese in serbo, i fan della soap spagnola non potranno che aspettarsi momenti emozionanti e avvincenti che li terranno con il fiato sospeso fino all’ultimo istante.