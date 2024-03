La Promessa: Vicende Amorose e Intrighi nella Soap Spagnola

La Trama della Puntata del 5 Marzo 2024

Nella puntata odierna de La Promessa, Lorenzo cerca di ottenere da Curro informazioni su chi abbia visto baciare Elisa, ovvero Jana. Curro, però, si mostra risoluto nel non rivelare nulla. Nel frattempo, Simona viene a conoscenza che don Carlos guadagna di più insegnando a lei e a Candela rispetto a quanto queste ultime paghino effettivamente.

Rivelazioni e Intrighi: Scoperte Sorprendenti

Simona e Candela condividono la loro scoperta con Pia, la quale decide di scoprire l’identità del benefattore, che si rivela essere il generoso Rómulo. Martina, costretta a cedere al ricatto di Beatriz, organizza un picnic con Curro, ma decide di non parteciparvi per lasciarli soli insieme. Nel frattempo, Martina soffre sempre di più per le angherie subite per mano di Beatriz.

Come Seguire La Promessa su Mediaset Infinity

La puntata di oggi de La Promessa va in onda il martedì 5 marzo dalle 16:40 alle 16:55, continuando l’appuntamento settimanale dal lunedì al venerdì. La serie si inserisce nel palinsesto del daytime di Canale 5, affiancando altre soap come Beautiful e Terra Amara. A differenza di queste ultime, La Promesa viene trasmessa solo nei giorni feriali, non includendo il sabato.

Dove e Come Guardare La Promessa in Streaming

Per seguire La Promessa in diretta, basta sintonizzarsi su Canale 5 alle 16:40, durante i giorni feriali in cui viene trasmessa la soap spagnola. La visione in streaming è disponibile su Mediaset Infinity, sia sul web che tramite app scaricabile su dispositivi mobili. Inoltre, è possibile recuperare gli episodi su Mediaset Infinity, che funge da piattaforma on-demand per i contenuti Mediaset.

Repliche e Rivevimenti: Seguire La Promessa anche in Replica

La puntata in replica de La Promessa è sempre disponibile su Mediaset Infinity, precedentemente conosciuto come Mediaset Play. Grazie a questa piattaforma, è possibile rivedere i programmi Mediaset dopo la trasmissione iniziale, secondo le proprie esigenze. In alternativa, La Promessa è in replica su La5 dal lunedì al venerdì intorno alle ore 12:30.