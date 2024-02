La reazione di Rocco Siffredi a Supersex: lacrime dopo averla vista

“Supersex”: La Serie TV Ispirata alla Vita di Rocco Siffredi

Il titolo Supersex prende spunto dal fotoromanzo che ha influenzato Rocco Siffredi all’inizio della sua carriera, in cui un extraterrestre giunge sulla Terra per conquistare tutte le donne.

Lo show racconta l’intero percorso del giovane di Ortona che è diventato la star del cinema per adulti più celebre al mondo e un’icona della cultura pop. Ideata da Francesca Manieri, la serie è diretta da Matteo Rovere. Il ruolo del protagonista è interpretato da Alessandro Borghi, affiancato, tra gli altri, da Adriano Giannini e Jasmine Trinca.

Emozioni e Riflessioni di Rocco Siffredi sulla Serie TV

“Inizialmente non riuscivo a riconoscermi negli attori”, confessa Siffredi, “poi però ho rivissuto l’infanzia e la morte di un mio fratello. Ho rivisto mia madre, gli amici d’infanzia. Bellissimo, ma vedere scorrere la propria vita in poche ore sul divano con moglie e figli è anche surreale”. Rocco ha anche rivelato che la sua famiglia era ansiosa di verificare se “tutto corrispondeva ai miei racconti”. Rosa, la moglie di Siffredi, sapeva bene da quale contesto provenisse e che la realtà fosse più cruda di quanto mostrato nella serie. I figli dell’attore, invece, non si aspettavano una vita così distante dalla loro, protetta e tranquilla.

Trama e Cast di Supersex

La serie TV Supersex offre uno sguardo approfondito sulla vita di Rocco Siffredi, mostrando le sfide e i successi che hanno caratterizzato la sua carriera nel mondo dell’intrattenimento per adulti. Con un cast di talento e una trama avvincente, la serie promette di svelare i retroscena della vita di uno degli attori più iconici del settore. Con Alessandro Borghi nel ruolo principale e la regia di Matteo Rovere, Supersex si preannuncia come una produzione imperdibile per gli appassionati del genere.

