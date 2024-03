La rinascita di Giovanni Allevi dopo la malattia

Reduce da una lunga malattia che ha segnato profondamente la sua vita, Giovanni Allevi si è raccontato in un’intervista esclusiva durante il programma “Cinque Minuti” condotto da Bruno Vespa. Dopo un periodo di lotta contro il mieloma, il celebre pianista e compositore ha fatto ritorno sui palchi con una nuova prospettiva sulla vita e un’incredibile resilienza.

La gratitudine verso la vita di Giovanni Allevi

Nella puntata di “Cinque Minuti” trasmessa il 6 marzo dopo il Tg1 delle 20, Giovanni Allevi ha espresso la sua profonda gratitudine verso la vita dopo aver superato le avversità legate alla malattia. Sebbene esausto per la battaglia contro il mieloma, il pianista ha dimostrato una forza interiore straordinaria che lo ha reso un esempio di resilienza e coraggio.

L’apertura verso il futuro di Giovanni Allevi

Tornato sulle scene per la prima volta durante il Festival di Sanremo 2024, Giovanni Allevi ha scelto di condividere con Bruno Vespa il suo passato e il suo ottimismo verso il futuro. Attualmente impegnato in un tour che lo porterà in giro per tutta Europa, l’artista ha raccontato un episodio significativo durante un concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma, in cui il mal di schiena è stato trasformato in ispirazione musicale.