La rinascita di Simone Corrente: dalla TV all’Indonesia

Simone Corrente, noto per il suo ruolo nell’iconica serie “Distretto di polizia”, ha vissuto una vera e propria trasformazione nella sua vita. Dopo undici stagioni sul set, l’attore romano ha preso una decisione coraggiosa che lo ha portato a lasciare l’Italia per stabilirsi in Indonesia con la sua famiglia. Oggi gestisce due ristoranti di sushi e riflette sul coraggio necessario per seguire la propria felicità, come spiega in un’intervista a “TvBlog”.

I primi passi di Simone nel mondo dello spettacolo

Simone Corrente ha iniziato la sua carriera giovanissimo, partecipando a provini e lavorando in diversi progetti. L’incontro con il regista Stefano Reali è stato determinante per la sua carriera, portandolo a ruoli significativi in serie di successo come “Ultimo” e, successivamente, in “Distretto di polizia”.

L’ascesa e il declino di “Distretto di polizia”

Dopo un’incredibile corsa di successo, la serie “Distretto di polizia” ha visto un declino nelle ultime stagioni, influenzato da cambiamenti nel cast e nel budget. Simone Corrente riflette sull’esperienza di lavorare su un progetto così impegnativo e sulla natura effimera della celebrità.

La ricerca della felicità e l’amore inaspettato

Dopo aver concluso la sua esperienza televisiva, Simone Corrente ha preso una drastica decisione di cambiare vita e partire per l’India alla ricerca della felicità. Durante il viaggio, ha incontrato l’amore della sua vita, Suman, con cui ha costruito una nuova vita in Indonesia, aprendo ristoranti e crescendo una famiglia.

Il ritorno inaspettato e il valore delle relazioni

Nonostante la sua nuova vita in Indonesia, Simone Corrente ha accettato di tornare in Italia per una collaborazione speciale nel film “Una mamma all’improvviso”, un’esperienza che ha portato nuove riflessioni sulla sua carriera e sulle relazioni passate. Anche se non esclude ulteriori opportunità, Simone si sente a casa in Asia, dove trova pace e stabilità.

La vita senza televisione e calcio

Dopo anni lontano dall’Italia, Simone Corrente rivela di non possedere un televisore in Indonesia e di aver perso il contatto con la cultura pop italiana, compreso il calcio. Concentrandosi su ciò che è veramente importante per lui, l’attore ha scelto di vivere una vita autentica e centrata sulle esperienze che lo arricchiscono interiormente.