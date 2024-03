La Rivoluzione dei Biscotti per Cani: Il Successo Strabiliante di Stefano Rocchetta

L’Inizio di un Impero del Gusto Canino

Stefano Rocchetta, figura di spicco alla guida dell’azienda Due Erre con sede a Calderara , ha trasformato un’idea all’apparenza semplice in un impero culinario per cani. L’azienda, fondata nel lontano 1985 dal padre panettiere, ha saputo adattarsi al mercato cambiando target di clientela e puntando sulla produzione di 300 quintali di biscotti per cani al mese. Questa mossa ardita ha portato a un aumento costante del fatturato, attualmente attestato intorno al milione di euro, con esportazioni anche in Spagna e in Francia.

L’Espansione e l’Innovazione: CanBiscotto e Oltre

Con sguardo lungimirante, Stefano Rocchetta pianifica di varcare nuovi confini aprendo un e-commerce in Germania, il cui nome evocativo, ‘CanBiscotto‘, suggerisce un’esperienza culinaria canina di altissima qualità. La varietà offerta spazia da biscotti classici alla vaniglia a quelli con verdure, mela, prosciutto e persino versioni light. Tuttavia, il vero tocco distintivo risiede nei biscotti dai sapori emiliani come il tortellino e la mortadella, destinati a trasformare l’alimentazione dei nostri amici a quattro zampe.

Un Viaggio nel Gusto: Terra Emilia nei Biscotti per Cani

Arduo è immaginare un biscotto per cani al gusto di tortellino o mortadella se non affidandosi a chi possiede una conoscenza profonda delle tradizioni gastronomiche emiliane. Stefano Rocchetta, autentico custode di sapori e qualità, si conferma come pioniere nel proporre alimenti che intrecciano la cultura culinaria umana a quella animale. La scelta di ingredienti autentici e genuini, privi di coloranti e conservanti, rivela un impegno etico e una passione che trascendono i confini dell’industria alimentare.

L’Innovazione nel Rispetto della Tradizione: Ingredienti di Qualità

La dedizione di Rocchetta si rivela negli ingredienti selezionati con cura: spinaci per un verde vibrante, pomodoro per un rosso intenso, curcuma per un giallo brillante. Ogni ingrediente, accuratamente scelto, mira a mantenere la salute e il benessere dei cani, garantendo un approccio nutrizionale equilibrato e di alta qualità. L’uso della stessa mortadella e del prosciutto che Rocchetta stesso consuma a casa conferma l’autenticità e l’impegno profuso nella produzione di ogni singolo biscotto.

Un’Armonia di Gusti e Valori

Stefano Rocchetta trascende il concetto di biscotto per cani, trasformandolo in un connubio di tradizione, innovazione e passione gastronomica. L’feed esclusivo per i nostri amici animali si trasforma in un’esperienza culinaria che abbraccia le radici culinarie emiliane, dimostrando che la qualità e l’amore per il cibo sono universali, indipendentemente dalla specie a cui sono destinati.