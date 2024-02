La Russa jr: avvocato accusa tracce droga nello stupro

Tracce di Ghb trovate in un capello della vittima di violenza sessuale

Una consulenza difensiva effettuata da un esperto nominato dall’avvocato Stefano Benvenuto, legale della ragazza che ha denunciato di aver subito abusi, ha rivelato la presenza di tracce di Ghb, nota anche come “droga dello stupro”, in un capello della vittima. Questo potrebbe essere compatibile con il periodo in cui sarebbero avvenute le violenze.

Richiesta di incidente probatorio per verificare la presenza di Ghb

L’avvocato Benvenuto ha depositato oggi in Procura a Milano la consulenza difensiva, insieme a una richiesta di incidente probatorio per verificare la presenza di Ghb su quel capello. Il capello in questione era stato analizzato lo scorso novembre, dopo che il legale aveva deciso di farlo esaminare.

Indagati Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni

Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni, entrambi indagati per violenza sessuale, sono stati coinvolti nella denuncia della ragazza. La presenza di tracce di Ghb nel capello potrebbe essere un elemento importante per l’inchiesta in corso. Resta da vedere come si svilupperanno le indagini e se questa nuova prova avrà un impatto significativo sul caso.

