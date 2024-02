La Russia sviluppa arma nucleare spaziale: allarme USA

La Russia sviluppa un’arma atomica spaziale per colpire i satelliti degli Stati Uniti

Secondo fonti citate da Nbcnews, l’intelligence ha rivelato che la Russia sta lavorando allo sviluppo di un’arma atomica spaziale in grado di colpire i satelliti degli Stati Uniti. Sebbene questa arma non sia ancora operativa, la ricerca da parte di Mosca di un sistema così avanzato potrebbe mettere in pericolo i satelliti vitali per le comunicazioni civili, la navigazione, le operazioni militari e la raccolta di intelligence degli Stati Uniti.

L’allarme pubblico del presidente della commissione intelligence della Camera

Il presidente della commissione intelligence della Camera, il repubblicano Mike Turner, ha clamorosamente reso pubblico l’allarme riguardante questa minaccia. Turner non ha fornito dettagli specifici, ma ha esortato la Casa Bianca a declassificare le informazioni riguardanti una “serie minaccia alla sicurezza nazionale” causata da “capacità militari straniere”.

La risposta della Casa Bianca e la smentita russa

La Casa Bianca ha espresso sorpresa e irritazione per l’uscita pubblica di Turner. Il presidente Joe Biden sta valutando l’allarme e ha dato istruzioni al consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, di informare i leader del Congresso. La Casa Bianca ha sottolineato che la questione è “seria”, ma che esistono modi per “contenere” la minaccia senza causare panico di massa.

Tuttavia, la Russia ha prontamente smentito l’allarme americano. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che la Casa Bianca sta cercando di spingere il Congresso a votare un provvedimento di assistenza all’Ucraina e ha sfidato Sullivan a presentare prove durante il prossimo briefing. Il provvedimento, che prevede aiuti militari per l’Ucraina, è attualmente all’esame della Camera e potrebbe essere a rischio a causa dell’opposizione della maggioranza repubblicana, con l’ombra di Donald Trump che si staglia dietro di essa.

