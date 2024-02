La Scala: lettura senza fatica sullo smartphone

La Scala adotta il sistema Smartflow per la sua Rivista del Teatro

La Scala, il celebre teatro lirico di Milano, si è distinto ancora una volta come apripista nell’adozione di nuove tecnologie. La sua Rivista del Teatro ha adottato il sistema Smartflow, che permette una lettura più agevole dei contenuti editoriali anche su dispositivi mobili, senza la necessità di ingrandire lo schermo o sforzare la vista. Questo sistema, che semplifica la fruizione dei contenuti, potrebbe essere esteso in futuro anche ai libretti d’opera.

Un sistema innovativo che può essere utilizzato in diversi campi

Il sistema Smartflow non si limita all’ambito teatrale, ma può essere adottato anche in altri settori, come ad esempio l’editoria e le imprese che mettono a disposizione documenti online per il download. Spesso, infatti, i documenti sono impaginati per la stampa e non per i dispositivi digitali, rendendo la lettura su schermo un’esperienza faticosa. Grazie a Smartflow, invece, è possibile progettare un layout e un contenuto adatti alla fruizione digitale, migliorando così l’esperienza dell’utente.

Diverse applicazioni del sistema Smartflow

Ottavio Barbieri, direttore creativo dello studio Goodloop e ideatore di Smartflow, spiega che le applicazioni di questo sistema sono molteplici. Non è necessario utilizzare un software specifico, ma è fondamentale progettare il layout e il contenuto del documento in modo adeguato. Ad esempio, è possibile inviare direttamente un oggetto digitale alle persone tramite WhatsApp, rendendo la lettura più semplice e immediata. Inoltre, è possibile utilizzare i QR code per permettere agli utenti di scaricare solo le porzioni di un documento che sono di loro interesse. Un esempio concreto è quello dell’azienda Fila, che ha creato diversi QR code per consentire ai visitatori di una fiera di scaricare solo le brochure relative ai singoli brand. Un’altra applicazione interessante di Smartflow riguarda le istruzioni per l’uso: anziché stamparle su foglietti di carta multilingue, è possibile inserire un QR code sulla confezione del prodotto, in modo che il consumatore possa scegliere la sua lingua e leggere le istruzioni direttamente sul proprio smartphone.

Come dimostra l’esperienza della Scala, il sistema Smartflow rappresenta un’innovazione importante per migliorare la fruizione dei contenuti digitali. La sua adozione potrebbe aprire nuove possibilità anche in altri settori, semplificando la lettura su dispositivi mobili e offrendo un’esperienza più fluida e accessibile agli utenti.

