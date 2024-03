La serie turca "Everywhere I go – Coincidenze d’amore" conquista il pubblico italiano su Mediaset Infinity - Occhioche.it

La serie turca “Everywhere I go – Coincidenze d’amore” ha fatto il suo debutto in Italia su Mediaset Infinity, il servizio streaming gratuito che consente agli spettatori di guardare i programmi Mediaset in diretta e on demand. Nonostante la differenza nella modalità di trasmissione rispetto alla tv lineare, il pubblico italiano si è subito appassionato alle vicende di Demir Erendil e Selin Sever, interpretati rispettivamente da Furkan Andıç e Aybüke Pusat. La prima stagione della serie è iniziata il 1° marzo 2024 e prevede la messa in onda di un episodio al giorno dal lunedì al venerdì.

Il cast stellare di “Everywhere I go – Coincidenze d’amore”

La serie, prodotta da Karga Seven Pictures e diretta da Ender Mıhlar e Volkan Özgümüş, vanta un cast di talentuosi attori tra cui Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, e molti altri. Grazie alle loro performance convincenti, i personaggi della serie hanno conquistato il cuore del pubblico italiano e hanno contribuito al successo dello show in patria. La trama avvincente, combinata con le dinamiche relazionali dei protagonisti, ha reso “Everywhere I go – Coincidenze d’amore” una delle serie più amate dal pubblico italiano.

Programmazione e appuntamenti da non perdere

Per gli appassionati della serie, è fondamentale tenersi aggiornati sulla programmazione completa su Mediaset Infinity. Le prime due settimane prevedono la messa in onda di cinque episodi a settimana, garantendo un’appuntamento fisso ogni giorno dal lunedì al venerdì. Con episodi emozionanti e colpi di scena che terranno gli spettatori con il fiato sospeso, “Everywhere I go – Coincidenze d’amore” promette di regalare momenti indimenticabili e emozioni intense a tutti coloro che seguiranno le vicende dei suoi protagonisti.