La sessuologa affronta timori e paure sull’affettività giovanile

Francesca Romana Tiberi: Educazione all’Affettività e alla Sessualità

La sessuologa e psicologa clinica Francesca Romana Tiberi ha commentato il format educativo ‘My Body Match porta Mannaggia al Sesso al Cinema’, realizzato in collaborazione con la campagna informativa @My.Body.Match di Gedeon Richter Italia. Questo progetto, avviato presso l’UCI Cinema Bicocca di Milano, mira a rispondere alla richiesta emotiva riguardante l’educazione all’affettività. Tiberi sottolinea l’importanza di aiutare ragazze e ragazzi ad affrontare le proprie vergogne, insicurezze e stereotipi culturali in modo corretto.

“Cerchiamo di rispondere a quella che è la richiesta emotiva” riguardo all’educazione all’affettività, “per aiutare ragazze e ragazzi ad affrontare quelli che sono i timori legati alle proprie vergogne, alle proprie insicurezze, a quelli che sono gli stereotipi culturali a cui loro fanno spesso riferimento in maniera assolutamente errata”.

Il Viaggio Educativo ‘My Body Match porta Mannaggia al Sesso al Cinema’

Il tour educativo è stato progettato per avviare una discussione interattiva con gli studenti delle scuole superiori su temi cruciali come la sessualità, la contraccezione ormonale e i cambiamenti del corpo. Tiberi evidenzia che spesso l’educazione sessuale si limita alla spiegazione dei meccanismi fisici del sesso, trascurando di approfondire il percorso che porta a un rapporto sessuale. La definizione di “rapporto sessuale” può generare ansia e preoccupazione nei giovani, quindi è fondamentale insegnare loro il concetto di consenso e di piacere legato alla sessualità.

“molto spesso quando si parla di educazione sessuale – chiarisce la sessuologa – ci si ferma all’idea della genitalità, cioè dell’idea che si insegni come funziona il sesso” senza spiegare “in maniera un pochino più approfondita come si arriva a un rapporto sessuale. Non si spiega”.

Promuovere una Visione Positiva della Sessualità

Francesca Romana Tiberi sottolinea l’importanza di insegnare ai giovani a rifiutare e gestire situazioni non desiderate, nonché a comprendere il significato del consenso. La sessualità dovrebbe essere vista come un’esperienza arricchente non solo fisicamente, ma anche emotivamente. È cruciale che i ragazzi imparino che la sessualità è legata al piacere e alla condivisione con un partner, contribuendo così a una visione più positiva e consapevole di questa sfera della vita.

“insegniamo il rifiuto e come gestirlo, come esercitarlo. Insegniamo il consenso, aiutando i ragazzi a capire che la sessualità è qualcosa che deve essere legata al piacere, non solo sotto l’aspetto fisico, ma anche sotto l’aspetto emotivo, una dimensione arricchente della loro vita, soprattutto se viene vista in chiave di condivisione con un partner”.

About The Author