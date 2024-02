La Sesta Stagione di Dottori in Corsia: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù torna su Rai 3 il 19 Febbraio

Torna la nuova stagione di “Dottori in Corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” su Rai 3 il 19 febbraio

La docu-serie “Dottori in Corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” fa il suo ritorno sul piccolo schermo con la promessa di emozionare e ispirare il pubblico con le storie toccanti di piccoli pazienti e le loro famiglie. Ideata da Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, la serie prodotta da Stand By Me in collaborazione con Rai Fiction, e con la partecipazione speciale di Eleonora Daniele, lancerà la seconda parte della sesta stagione il 19 febbraio alle 23.15 su Rai 3.

Storie di coraggio e speranza

In ogni episodio, la serie ci porta dentro le vite di due bambini o ragazzi, esplorando sia gli ambienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, rinomato a livello europeo per l’eccellenza delle cure, sia la quotidianità delle loro famiglie. Attraverso queste storie, si riflette sull’impatto devastante della malattia sulla vita quotidiana, ma anche sui progressi della medicina moderna.

La conduttrice e giornalista Eleonora Daniele torna a guidare il pubblico attraverso queste narrazioni toccanti, mettendo sempre al centro l’umanità e il coraggio dei bambini e dei ragazzi protagonisti, con i loro sogni, le loro speranze e le loro passioni.

Episodi emozionanti

Nella prima puntata di questa nuova stagione, ci immergeremo nelle vite di due giovani coraggiosi. Michelle, diciottenne dal cuore forte, combatte da sei lunghi mesi l’attesa per un trapianto cardiaco, un’opportunità che potrebbe restituirle la vita dopo che il suo cuore è stato colpito da un virus debilitante. Nel frattempo, la piccola Laura è nata con una condizione renale critica, risolvibile solo attraverso un trapianto, un gesto di amore e sacrificio compiuto dalla sua mamma.

La serie, prodotta con maestria da Stand by Me in collaborazione con Rai Fiction, è un tributo alla resilienza umana e alla dedizione del personale medico, mentre ci ricorda la preziosità di ogni momento nella vita di questi piccoli guerrieri.

“Dottori in Corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” è un’esperienza televisiva che va al di là dell’intrattenimento, regalando al pubblico una visione autentica delle sfide e delle vittorie della vita, attraverso gli occhi e i cuori dei bambini che sono veri campioni di coraggio e speranza.

Non perdete questa toccante serie, curata da Davide Acampora, con la regia di Giacomo Frignani, e la produzione di Rai a cura di Paola Leonardi.

