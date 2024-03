La sfortunata caduta di Valentina Ferragni a Parigi: trucchi e disavventure

La disavventura di Valentina Ferragni a Parigi

Nel bel mezzo di una sessione di trucco, Valentina Ferragni rivela con dovizia di particolari l’incidente accadutole: “Stavamo scendendo le scale del condominio e ci sono tutte le plastiche sopra la moquette che c’è in questi condomini parigini perché stanno facendo dei lavori. Mi si è incastrato il tacco, sono volata e ho fatto una caduta da film… Mi sono uccisa, mi fa ancora male tutto“. La giovane influencer, visibilmente provata dall’accaduto, prosegue con ironia: “E la cosa che mi fa ancora più ridere è che non sono stata neppure la prima a cadere, qua sono già caduti tutti. E dicevo: che strano, di solito io sono quella che cade sempre, che si spacca sempre. Se qualcuno si deve fare male in vacanza, al lavoro, da qualsiasi parte, quella sono io“. Pare che non sia stato l’unico incidente a colpire il gruppo di amici nella capitale francese, con una delle sue compagne di avventura inciampata nel tappeto con il tacco, mandando in frantumi un tavolino. Nonostante i contrattempi, la moda non si ferma e il gruppo può presenziare agli eventi con stile.

Incidenti e risate: la Parigi movimentata di Valentina Ferragni

Le disavventure parigine di Valentina Ferragni non si esauriscono con una sola caduta e un tavolino rotto. La giovane influencer sembra attrarre tutti i tipi di imprevisti, tanto da diventare protagonista anche di situazioni comiche e fuori dall’ordinario. La sua esperienza a Parigi si trasforma in una serie di episodi da film, dove ogni scorcio della città riserva nuove avventure. Se da una parte ci sono le cadute spettacolari, dall’altra si susseguono momenti di pura comicità, come l’episodio dell’amica che, appena arrivata in città, rischia in maniera beffarda il destino di un tavolino. Nonostante tutto, la determinazione e il coraggio di Valentina rimangono saldi, pronti a fronteggiare qualsiasi contrattempo con grinta e risolutezza. Parigi si conferma quindi non solo come sfondo di eleganza e glamour, ma anche come teatro di disavventure e imprevisti, da vivere con spirito scanzonato e una buona dose di autoironia.