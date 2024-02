“La Shoah raccontata da un giovane studente ebreo: l’esperienza a Villa Mondragone”

La Giornata della Memoria: l’importanza di ricordare

Ogni anno, il 27 gennaio, si celebra la Giornata della Memoria, un momento dedicato a ricordare le vittime dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa data è stata scelta perché il 27 gennaio 1945 fu liberato il campo di concentramento di Auschwitz, rivelando al mondo intero gli orrori commessi all’interno di quel luogo di morte.

In occasione di questa giornata, si è tenuto un incontro aperto al pubblico presso Villa Mondragone, intitolato “Io, studente Ebreo nel Nobile Collegio Mondragone (1943-1945)”, con la partecipazione di Graziano Sonnino, testimone diretto di quegli eventi.

La storia di Graziano Sonnino: un giovane studente durante la guerra

Nel 1943, un giovane studente di soli 9 anni, di nome Graziano Sonnino, si trovò costretto a nascondere la sua identità e a cambiare nome per sfuggire ai rastrellamenti nazisti. Grazie all’aiuto del padre gesuita Raffaele de Ghantuz Cubbe, riuscì a entrare a far parte del Nobile Collegio Mondragone, una scuola destinata ai rampolli dell’aristocrazia e dell’alta borghesia romana.

Oggi, a distanza di ottant’anni da quegli avvenimenti, Sonnino è tornato a Villa Mondragone per condividere la sua testimonianza diretta con gli studenti delle scuole elementari, superiori e universitarie. La sua esperienza non solo racconta la sua storia personale, ma anche la storia del Collegio e delle persone che vi hanno trovato rifugio durante la guerra.

L’incontro a Villa Mondragone: testimonianze e saluti istituzionali

L’incontro è stato aperto dai saluti istituzionali di Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’Università di Roma Tor Vergata, Massimo Pulcini, sindaco di Monte Porzio Catone, e Marcella Pisani, presidente del Centro congressi e rappresentanza Villa Mondragone. Presenti anche Tommaso Caliò, direttore del CerSe – Centro romano di studi sull’Ebraismo, e Maria Macchi, dell’Archivio storico della provincia euro-mediterranea della Compagnia di Gesù.

Lucia Ceci, prorettrice alla Comunicazione dell’ateneo, ha introdotto l’incontro, mentre Vittorio Capuzza, professore di Diritto a Roma Tor Vergata e appassionato storico di Villa Mondragone, ha moderato la discussione. Francesca Serratore, dottoranda di ricerca in Storia e scienze filosofiche sociali, ha anche contribuito all’incontro con il suo intervento.

L’incontro a Villa Mondragone è stato un momento di riflessione e di condivisione, in cui la testimonianza di Graziano Sonnino ha permesso di gettare luce su una pagina importante della storia italiana e di ricordare l’importanza di non dimenticare gli orrori del passato. La Giornata della Memoria ci ricorda che è nostro dovere preservare la memoria e combattere ogni forma di discriminazione e odio, affinché tragedie come l’Olocausto non si ripetano mai più.

About The Author