La soap turca "Everywhere I Go" arriva in streaming - Puntata 8 - Occhioche.it

Martedì 12 marzo 2024 è il giorno in cui verrà trasmessa in streaming l’ottava puntata di “Everywhere I Go”. Questo episodio, intitolato “Coincidenze d’amore”, sarà disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity, gratuitamente, a partire dalla mezzanotte. Nel cast della serie troviamo protagonisti come Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin e Deniz Işın. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa nuova puntata.

Anticipazioni della puntata di martedì 12 marzo 2024

Nel nuovo episodio, Yildirim minaccia Demir di annullare il contratto con la Artemim, a seguito di una telefonata ricevuta da Selin che lo ha messo in guardia riguardo alla necessità di agire in fretta per liberare alcuni detenuti.

La trama dell’ottavo episodio di “Everywhere I Go”

Demir si trova ad affrontare una situazione difficile, poiché le minacce ricevute da Yildirim mettono a rischio il futuro dello studio. Le tensioni si fanno sempre più evidenti, lasciando spazio a nuovi drammi e colpi di scena.

Come seguire “Everywhere I Go” su Mediaset Infinity in streaming

Se vuoi seguire la puntata di oggi e tutte le altre della serie, non devi far altro che collegarti a Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset. Basta creare un account inserendo i tuoi dati anagrafici e altri dettagli essenziali, oppure puoi accedere tramite un profilo social per usufruire di tutte le puntate disponibili.

La puntata di oggi di “Everywhere I Go”

L’episodio odierno di Everywhere I Go sarà disponibile su Mediaset Infinity a partire dalla mezzanotte di martedì 12 marzo 2024. Segui la serie e immergiti nelle vicende dei personaggi che ti conquisteranno con le loro storie avvincenti e emozionanti.

Dove trovare la diretta di “Everywhere I Go”

Attualmente, la soap turca non viene trasmessa in diretta su Canale 5, ma è accessibile esclusivamente su Mediaset Infinity. Puoi guardare la serie comodamente dal tuo personal computer, Mac, smartphone o tablet, utilizzando l’app dedicata per vivere ogni dettaglio delle vicende dei protagonisti.

La replica di “Everywhere I Go”

Se per caso ti sei perso l’episodio o desideri rivederlo, non preoccuparti. Mediaset Infinity ti permette di recuperare ogni puntata della serie on demand, offrendoti la possibilità di rivivere emozioni e colpi di scena ogni volta che lo desideri. Resta connesso e non perderti nessun dettaglio della trama coinvolgente di “Everywhere I Go”.