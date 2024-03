La solidarietà del Papa con le vittime di Mosca

Il Papa Francesco ha espresso la sua vicinanza alle vittime dell’orribile attentato terroristico avvenuto recentemente a Mosca. Durante l’Angelus tenutosi alla fine della messa della Domenica delle Palme, il Pontefice ha assicurato le sue preghiere per coloro che hanno perso la vita in questo atto vile e disumano. In un gesto di compassione e supporto, il Papa ha invocato il conforto divino per le famiglie delle vittime, chiedendo al Signore di accoglierle nella sua pace. Ha inoltre lanciato un appello affinché i cuori di coloro che pianificano e commettono tali atti malvagi possano essere convertiti, sottolineando il comandamento divino ‘non uccidere’.

