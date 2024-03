La spettacolare esibizione di Rihanna al matrimonio di Anant Ambani e **Radhika Merchant

Rihanna incanta con la sua performance da favola

Rihanna ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua incredibile esibizione durante la festa pre-nuziale di Anant Ambani e Radhika Merchant. La popstar delle Barbados ha accettato di cantare per un’ora e mezzo di fronte a un esclusivo pubblico, esibendosi con ben 19 canzoni e dimostrandosi una vera regina del palco. Vestita con un abito tradizionale indiano e un velo sul capo, Rihanna ha fatto ballare e emozionare tutti sul costoso palco da 64 mila euro al minuto. Dopo lo spettacolo, la popstar ha lasciato l’India con le parole “Amo l’India. Lo spettacolo è stato fantastico. Sono otto anni che non faccio un vero spettacolo. Quindi voglio tornare”, conquistando ancora di più il cuore dei suoi fan indiani.

Celebrity e cachet stellari: when le star si esibiscono per cifre da capogiro

La vicenda di Rihanna si inserisce in un trend consolidato tra le celebrità: quello di accettare cachet stellari per esibirsi in eventi privati. Beyoncé, ad esempio, ha tenuto un concerto esclusivo a Dubai per ben 24 milioni di dollari, mentre Jennifer Lopez si è esibita al compleanno di un leader turkmeno per 1.5 milioni di dollari. Mariah Carey, invece, ha suscitato polemiche per un concerto privato in favore dei familiari di Muammar Gheddafi. La tendenza sembra confermarsi con il grandioso matrimonio di Anant Ambani e Radhika Merchant, atteso da uomini d’affari e star di Bollywood e del cricket, che si preannuncia come un evento sontuoso e ricco di vip. La festa pre-nuziale, con un budget milionario e dettagli curati nei minimi particolari, è solo l’anticipo di un matrimonio che promette di essere tra i più esclusivi e chiacchierati del jet set internazionale.