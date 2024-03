La Sposa dell’Isola dei Famosi: L’Inedito Matrimonio di Roberta Morise

Roberta Morise, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, si prepara a pronunciare il fatidico sì con il suo compagno Enrico Bartolini ad agosto. Oltre alla gioiosa attesa del loro primo figlio maschio, la coppia ha fissato la data del loro matrimonio per il prossimo 31 agosto, annunciandola con entusiasmo al settimanale Gente.

Un Matrimonio da Sogno in Toscana

L’ex naufraga e il futuro sposo hanno scelto la suggestiva cornice della Toscana, precisamente all’Andana, il luogo che ha visto sbocciare il loro amore, per celebrare il loro legame. Un dettaglio affascinante è che la cerimonia sarà officiata dall’amico della sposa, Alberto Matano, noto conduttore Rai. Si prevede una festa indimenticabile, all’insegna del romanticismo e della gioia, con tanto di balli e divertimento per tutti gli invitati.

Un Matrimonio Coronato dall’Amore e dall’Attesa

Prima del gran giorno, la coppia accoglierà il loro primogenito, Gianmaria, nel mese di maggio. Nonostante la loro relazione sia ancora giovane, Roberta e Enrico hanno deciso di compiere insieme questo importante passo. Curiosamente, il futuro sposo ha proposto matrimonio alla sua amata in tre occasioni diverse: in modo intimo a casa, durante una cena romantica e persino in un esclusivo viaggio a Dubai.

Emozioni a Fiore d’Arancio

Con dolce emozione, Roberta ha condiviso con Gente i dettagli del suo matrimonio imminente: “Sarà un momento magico al tramonto, circondati dalla natura toscana presso l’Andana, dove il nostro amore ha avuto inizio. La cerimonia sarà un’ode alla semplicità e alla bellezza della campagna, mentre il mio caro amico Alberto Matano guiderà la celebrazione. Accanto a noi, ci saranno le persone più care, la nostra famiglia, mentre canteremo e balleremo in allegria. E non potrà mancare il nostro piccolo Gianmaria: avrà solo tre mesi, che emozione! Durante i preparativi e la pianificazione della cerimonia, a volte sento il movimento di Gianmaria nel mio ventre. Rivolgo lo sguardo a Enrico e mi rendo conto che mi ha donato tutta la felicità che ho sempre desiderato.” La storia d’amore tra l’ex naufraga e il suo futuro sposo si avvicina al suo culmine, promettendo un matrimonio indimenticabile e intriso di profonde emozioni.