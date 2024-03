La storia d’amore di Diletta Leotta e Loris Karius

Panoramica:

Diletta Leotta e Loris Karius sono una coppia celebre che si è incontrata nell’ottobre 2022 in un ristorante di Parigi. Da quel momento, la loro relazione è stata caratterizzata da un intenso periodo di amore, complicità e importanti eventi come la gravidanza della conduttrice sportiva. Scopriamo i dettagli di questa storia che ha catturato l’attenzione del pubblico.

Il primo incontro a Parigi

Durante una serata d’ottobre nella città dell’amore, Diletta Leotta e Loris Karius si sono incontrati per la prima volta in un ristorante. Nonostante entrambi non conoscessero il lavoro dell’altro, è nata subito una forte attrazione tra loro. Diletta ha descritto quel momento come un colpo di fulmine, raccontando di aver immediatamente percepito la presenza di una persona unica al suo fianco. La sintonia e la complicità sono scattate istantaneamente, segnando l’inizio di una storia d’amore speciale.

La dolce attesa di Aria

Dopo soli due mesi dal loro primo incontro, Diletta Leotta ha scoperto di essere incinta. La notizia è stata rivelata a Loris Karius durante le vacanze di Natale, in una toccante videochiamata che ha reso la loro relazione ancora più significativa. Aria, la figlia della coppia, è nata il 16 agosto, coincidendo con il compleanno di Diletta. Nonostante la distanza che separa le loro rispettive città di residenza, Londra e Milano, la famiglia trova sempre il modo di riunirsi e vivere insieme momenti preziosi.