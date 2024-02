La Storia di Beautiful: Dal Debutto negli Anni ’80 al Successo in Italia

Il Debutto di Beautiful negli Stati Uniti nel 1987

La soap opera americana Beautiful, ideata da William J. Bell e Lee Phillip Bell, è diventata un’icona della programmazione pomeridiana di Canale 5 da ormai tre decenni. L’assenza delle vicende dei Forrester e dei Logan sarebbe impensabile nel palinsesto di Mediaset. Il debutto ufficiale della serie negli Stati Uniti è avvenuto il 23 marzo 1987 sulla rete televisiva Cbs.

La Nascita di The Bold and the Beautiful come Spin-off

The Bold and the Beautiful, titolo originale della serie, è in realtà uno spin-off o una soap sorella di un’altra creazione di William J. Bell e Lee Phillip Bell per la Cbs, The Young and the Restless. In Italia, Y&R è stata trasmessa per un breve periodo su Italia 1 a partire dal 7 febbraio 1983, ma è stata poi spostata su Rete 4 a partire dal 1984. Nel 1995 è approdata su Canale 5 con il titolo Amarsi, per poi trovare una collocazione definitiva su Rete 4 dal 1998 al 2009.

L’Arrivo di Beautiful in Italia e il Successo su Canale 5

Sebbene il primo episodio di Beautiful sia stato trasmesso negli Stati Uniti nel marzo del 1987, in Italia è stato necessario aspettare tre anni. Rai ha acquisito inizialmente i diritti di trasmissione della serie nel nostro Paese. Il 4 giugno 1990, durante i Mondiali di calcio Italia ’90, la Rai ha trasmesso per la prima volta Beautiful su Rai 2, ottenendo un buon successo di ascolti che ha portato la soap anche in prima serata. Successivamente, Mediaset ha preso il posto della Rai nel trasmettere la serie.

L’Ascesa di Beautiful su Canale 5 e Rete 4

Beautiful ha debuttato su Canale 5 il 5 aprile 1994, con una breve messa in onda anche in prima serata su Rete 4 nello stesso anno. Nel corso degli anni, la serie è stata trasmessa in prima serata, solitamente la domenica. Per quanto riguarda la programmazione italiana, gli episodi trasmessi su Canale 5 hanno un ritardo di circa quattordici mesi rispetto a quelli trasmessi sulla Cbs negli Stati Uniti.