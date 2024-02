La storica lite tra Morgan e Bugo sul palco dell’Ariston: un confronto che ha fatto storia

Il Festival di Sanremo 2020: la battaglia verbale tra Morgan e Bugo

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2020, il pubblico è stato testimone di uno dei momenti più epici nella storia dell’evento. Morgan e Bugo, due artisti italiani, si sono scontrati in una battaglia verbale che ha scosso il palco dell’Ariston. Tutto è iniziato quando i due si sono preparati per esibirsi con la loro canzone “Sincero”, ma ciò che è successo dopo ha superato di gran lunga le aspettative degli spettatori.

Morgan: “La musica è una cosa seria, importante, profonda”

Durante la serata, Marco Mengoni, un altro artista presente sul palco, ha richiamato alcuni momenti epici delle precedenti edizioni del Festival, tra cui la famosa lite tra Morgan e Bugo. Morgan, tuttavia, ha reagito con indifferenza. In un’intervista, ha dichiarato: “Mengoni mi ha citato sul palco di Sanremo in una gag? Ma da quando Mengoni è un comico? Non l’ho visto, non guardo Sanremo, non mi interessa […] La musica è una cosa seria, importante, profonda, a me non piace vedere spadroneggiare la non competenza, questo occupare ossessivo le tendenze, l’andamento discografico. Non mi piace, non ha senso guardarlo, è la bruttura, tratteniamo il respiro finché non passa. È un problema culturale gravissimo”.

Il dissing tra Morgan e Bugo: un ricordo vivo e vibrante

Quattro anni dopo, il dissing tra Morgan e Bugo è ancora oggetto di discussione. Mentre il Festival di Sanremo continua a regalare momenti indimenticabili, il ricordo di quella lite epica tra i due artisti rimane vivo e vibrante, testimoniando la potenza e la passione che la musica può suscitare. Nel 2020, Morgan ha improvvisamente modificato il testo della canzone “Sincero”, attaccando apertamente Bugo di fronte al pubblico. La reazione di Bugo è stata altrettanto sorprendente: ha abbandonato il palco senza dire una parola, lasciando tutti a bocca aperta. Quell’incidente è rimasto impresso nella mente degli italiani e nella storia di Sanremo. Il celebre “Che succede?” di Morgan è diventato un meme istantaneo. La causa di questo violento scontro sembra essere stata il deterioramento dei rapporti tra i due artisti nel corso delle serate del Festival. Bugo aveva cantato l’intera canzone, non limitandosi al suo pezzo, il che aveva infastidito Morgan. Quest’ultimo aveva quindi deciso di modificare il testo per liberarsi del collega, con parole taglienti che hanno colpito dritto al cuore. Bugo ha recentemente chiesto a Morgan un risarcimento di 240.000 euro per l’episodio di Sanremo 2020, che è ora giunto in tribunale a Milano.

