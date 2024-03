La talentuosa Serena Iansiti: Carriera e Vita Privata

L’Intramontabile Michela in Màkari

In Màkari 3, Serena Iansiti dà vita a Michela, un’affascinante insegnante al Liceo Calpurnio Siculo con una passione per i romanzi polizieschi. La sua brillantezza e vivacità emergono mentre organizza un corso sulla materia per Lamanna, trasmettendo un’intesa perfetta con Saverio. La loro connessione naturale e straordinaria spinge la loro amicizia verso qualcosa di più profondo.

Alla Scoperta di Serena Iansiti: Età e Origini

Serena Iansiti è nata il 11 maggio 1985 a Napoli, compiendo così 39 anni nel 2024. Figlia di una madre insegnante di lettere e di un padre magistrato, ha iniziato a coltivare la passione per la recitazione sin da giovane, frequentando corsi di teatro e successivamente il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma.

Luminosa Carriera in TV e al Cinema

Dopo le prime esperienze teatrali, Serena Iansiti ha esordito in televisione con “CentoVetrine” nel 2007, per poi calcare i set di serie di successo come “Squadra Antimafia – Palermo oggi”, “I Segreti di Borgo Larici”, “Le Tre Rose di Eva” e molte altre. Tra i suoi ruoli più recenti, ricordiamo le partecipazioni in “Don Matteo”, “Che Dio ci aiuti” e “Il Commissario Ricciardi”. Sul grande schermo, si è distinta in film come “La Solita Commedia – Inferno” e “Non c’è Campo”.

Ispirazione e Amore: La Vita Privata di Serena Iansiti

Serena Iansiti ha un legame speciale con il fotografo Ferran Paredes Rubio, incontrato durante la sua formazione al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma. La coppia ha una figlia, Viola, nata nel 2021, e ha condiviso momenti di crescita e felicità durante il lockdown. La loro relazione, nata da una lunga amicizia, continua a fiorire serenamente.

Segui Serena Iansiti sui Social

