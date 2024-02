La testimonianza di Ilaria Salis rivela come la famiglia Nordio abbia perso un anno a causa delle misure di domiciliari.

Accelerati i tempi per il processo a Ilaria Salis: richiesti gli arresti domiciliari in Ungheria

Ilaria Salis, la giovane donna italiana coinvolta nell’incidente stradale in Ungheria che ha causato la morte di due poliziotti, potrebbe presto ottenere gli arresti domiciliari. La difesa di Salis ha presentato una richiesta in tal senso alle autorità ungheresi, che hanno accolto la richiesta e anticipato l’udienza a marzo. Questa decisione potrebbe facilitare la richiesta di domiciliari anche in Italia.

Secondo il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, la decisione delle autorità ungheresi è il risultato del lavoro svolto dall’ambasciata italiana in Ungheria. Tajani ha dichiarato: “I magistrati ungheresi hanno ascoltato le nostre parole e giudicato ragionevole la richiesta di un processo giusto e rapido. È un risultato che ha ottenuto questo governo”.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha commentato che la richiesta di domiciliari in Ungheria era un passo obbligato per la famiglia Salis. Nordio ha spiegato che chiedere i domiciliari in Italia al giudice ungherese sarebbe stato giuridicamente sbagliato, poiché la legge italiana non lo consente. Tuttavia, una volta ottenuti i domiciliari in Ungheria, potrebbe scattare un accordo internazionale che consentirebbe di scontare la pena in Italia.

Un passo avanti per Ilaria Salis

La richiesta di arresti domiciliari in Ungheria rappresenta un passo avanti per Ilaria Salis e la sua famiglia. Dopo un anno di attesa, la decisione delle autorità ungheresi di accelerare i tempi del processo è stata accolta con favore. La possibilità di ottenere gli arresti domiciliari in Ungheria potrebbe aprire la strada per una richiesta simile in Italia.

La famiglia Salis ha dovuto affrontare numerose difficoltà durante questo periodo. Tuttavia, la decisione di chiedere gli arresti domiciliari dimostra la loro determinazione nel cercare una soluzione giusta e rapida per Ilaria. Ora, l’attenzione si sposta sul giudice ungherese, che dovrà decidere se concedere o meno la richiesta.

La speranza di una soluzione equa

La richiesta di arresti domiciliari in Ungheria rappresenta una speranza per la famiglia Salis. Come ha sottolineato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ottenere gli arresti domiciliari in Ungheria potrebbe aprire la strada a un accordo internazionale che consentirebbe di scontare la pena in Italia. Questo sarebbe un grande risultato per la famiglia Salis e potrebbe portare a una soluzione equa per tutti.

La decisione delle autorità ungheresi di accelerare i tempi del processo dimostra che il lavoro svolto dall’ambasciata italiana in Ungheria ha avuto un impatto positivo. Ora, la famiglia Salis attende con ansia la decisione del giudice ungherese. Sperano che il giudice riconosca l’importanza di una soluzione giusta e rapida e conceda gli arresti domiciliari a Ilaria Salis.

La richiesta di arresti domiciliari in Ungheria rappresenta un passo avanti significativo per Ilaria Salis e la sua famiglia. Speriamo che il giudice ungherese prenda una decisione equa e che presto possano trovare una soluzione a questa difficile situazione.

