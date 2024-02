La Torre Eiffel chiude per sciopero: il simbolo di Parigi in pericolo - avvisatore.it

Sciopero alla Tour Eiffel: Monumento Chiuso per Protesta dei Dipendenti

Tour Eiffel, uno dei simboli più iconici di Parigi e tra i monumenti più visitati in Francia, è stata chiusa oggi, 19 febbraio 2024, a seguito di una decisione presa dai dipendenti. L’associazione sindacale Cgt-Fo ha spiegato che l’apertura della torre è stata interrotta a causa di uno sciopero proclamato da alcuni dipendenti. La Società Operativa del Monumento (Sete) ha annunciato sul suo sito ufficiale: “A causa di un avviso di sciopero di alcuni dipendenti della Tour Eiffel, l’apertura della Tour Eiffel sarà interrotta il 19 febbraio 2024“. I turisti sono stati invitati a rimandare le visite, senza specificare una data di fine dello sciopero, come riportato da Bfmtv.

Contestazioni dei Dipendenti e Motivi dello Sciopero

I dipendenti della Tour Eiffel contestano la gestione finanziaria del comune di Parigi, che possiede il 99% delle azioni della Sete. Già lo scorso 27 dicembre, in occasione del centenario della morte dell’ingegnere Gustav Eiffel, l’accesso alla torre era stato bloccato per motivi simili. I sindacati hanno denunciato un modello economico troppo ambizioso e insostenibile, dovuto alla sottovalutazione del budget per i lavori di manutenzione del monumento e alla sopravvalutazione dei ricavi basati su previsioni di affluenza annua di 7,4 milioni di visitatori, come riportato da Le Parisien.

Critiche alla Gestione e Condizioni del Monumento

La gestione della Tour Eiffel è stata oggetto di critiche da parte dei sindacati. Denis Vavassori, rappresentante sindacale della Cgt, ha lamentato lo stato di degrado del monumento, evidenziando tracce di ruggine e condizioni precarie. Vavassori ha dichiarato a France Info: “E’ in uno stato di rovina, molto chiaramente. Sotto la torre, se ti avvicini, vedi tracce di ruggine. Ci sono dipendenti che hanno più di 30 anni di anzianità, non hanno mai visto una cosa del genere“. La situazione rimane incerta, con la data di fine dello sciopero ancora da definire.

