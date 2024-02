La tradizione culinaria del Capodanno cinese: significato dei piatti

L’Anno del Drago: Capodanno cinese e piatti speciali

Il 10 febbraio 2024 segna l’inizio dell’Anno del Drago, il giorno del Capodanno cinese. In questa occasione speciale, le tavole si riempiono di piatti tradizionali che simboleggiano prosperità e buon auspicio. Sonia Zhou, rinomata ristoratrice di Roma all’Esquilino, condivide i suoi piatti speciali per festeggiare questa importante ricorrenza.

I ravioli simbolici e gli spaghetti di riso

Tra i piatti principali del menù festivo, i ravioli simbolici sono un must. “All’esterno sono dorati, all’impasto ho aggiunto la zucca così da avere questo colore che ricorda l’oro e nel ripieno ho messo carne di manzo (anno del bue), cipolle, carote e funghi cinesi”, spiega Sonia Zhou. Questi ravioli rappresentano un augurio di prosperità e fortuna per il nuovo anno.

Gli spaghetti di riso, proposti con manzo in salsa lao gan ma (piccante), rappresentano la salute e la longevità. “Gli gnocchi di riso, con gamberi, invece portano un anno migliore”, aggiunge Zhou. Il pesce, simbolo di abbondanza, porta l’augurio di prosperità per ogni anno. Il maiale col taro, invece, augura il meglio in ogni ambito. Le polpette, tonde e croccanti, rappresentano l’unità di un gruppo e la stabilità con famiglia e amici. Infine, l’anatra alla pechinese è un piatto tradizionale delle feste cinesi.

Il taro cinese: un ingrediente versatile

Il secondo di maiale preparato da Sonia Zhou include il taro cinese, un tubero simile alla patata molto popolare in Cina. Questo ingrediente è ampiamente utilizzato nella cucina cinese, sia cotto al vapore, bollito o saltato in padella, sia stufato con carne di manzo o di maiale. Una volta cotto, il taro viene utilizzato come ripieno per i ravioli o trasformato in purea per insaporire dolci e bevande come gelati o bubble tea.

Tradizione e abbondanza a tavola

Come per il Capodanno italiano, anche durante il Capodanno cinese la tradizione vuole che le tavole siano abbondanti, con numerosi piatti elaborati, frutta e dolci. Questa ricca varietà di cibo rappresenta l’auspicio di prosperità e buona fortuna per l’anno a venire.

In conclusione, il Capodanno cinese è un momento di festa e celebrazione, in cui la cucina gioca un ruolo centrale. I piatti simbolici preparati da Sonia Zhou rappresentano gli auguri di prosperità, salute e fortuna per l’Anno del Drago. Che sia un’occasione per riunirsi con famiglia e amici e godere di un banchetto delizioso e significativo.

