La Tradizione dell’Altruismo: I Näckler nella Casa di Madre Teresa

Nel cuore pulsante di Calcutta, India, la famiglia Näckler ha stabilito un legame profondo con la Casa dei morenti di Madre Teresa. Questa connessione coraggiosa inizia con Erich Näckler, un eroe locale, il cui spirito altruista lo ha spinto verso il servizio nella struttura nel lontano 2003. Accanto a lui c’era Norbert Pescosta, un medico dall’Alto Adige, insieme a loro, hanno abbracciato la missione di confortare gli ultimi giorni dei più poveri tra i poveri.

Erich Näckler: Il Pioniere della Compassione

Erich Näckler, soccorritore aereo e anima gentile proveniente da Nova Levante, ha gettato le basi per una tradizione di amore volontario che si è tramandata di generazione in generazione. Il suo coraggio e la sua determinazione lo hanno portato a Calcutta, dove ha iniziato a diffondere speranza e conforto tra gli emarginati, ispirando così il futuro della sua famiglia.

Margarethe Neulichedl: L’Infermiera dall’Animo Dolce

La moglie di Erich, Margarethe, un’anima gentile e un’instancabile infermiera, si è unita alla missione in India nel novembre dello stesso anno. Il suo cuore premuroso e la sua dedizione hanno illuminato le vite dei più bisognosi, portando una carezza di conforto agli ammalati e agli emarginati di Calcutta.

Karl Näckler: Il Seme della Gentilezza

Un contadino di montagna di Nova Levante, Karl Näckler, ha abbracciato il viaggio verso l’India ben nove volte. Con il suo spirito umile e la sua generosità senza confini, ha piantato semi di gentilezza e compassione nei cuori dei bisognosi, continuando così la tradizione familiare di aiuto e supporto.

Anna Näckler: La Continuazione di un Legame Speciale

La giovane Anna Näckler ha scelto di seguire le orme dei suoi cari, portando avanti l’eredità di gentilezza e altruismo nella Casa di Madre Teresa. Il suo impegno e la sua dedizione l’hanno condotta in India, dove ha abbracciato la missione con il cuore aperto, fornendo conforto e amore agli ammalati e agli emarginati.

Un Legame Che Va Oltre i Confini

Oltre all’impegno nella Casa dei morenti, la famiglia Näckler ha esteso la sua mano di aiuto alle case di accoglienza per bambini di strada e disabili, sostenendo costantemente queste iniziative grazie alla generosità della comunità altoatesina. Toni Pizzecco, presidente dell’associazione, sottolinea che l’impegno degli Näckler va oltre la semplice azione volontaria. È un atto di profonda convinzione, una manifestazione di pura carità che irradia speranza e amore ovunque vadano.

In un mondo in cui il cuore umano è spesso messo alla prova, la famiglia Näckler rappresenta un esempio vivente di compassione e altruismo. La loro eredità di amore volontario continua a illuminare le vite degli altri, dimostrando che anche un gesto piccolo può fare la differenza in un mondo assetato di gentilezza e solidarietà.