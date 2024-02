“La vita in diretta: Giulia Salemi lancia una frecciatina a Zorzi sulla ruota del destino”

La Vita in Diretta: Alberto Matano invia inviati speciali al Festival di Sanremo

In occasione del Festival di Sanremo, Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta su Rai 1, ha mandato una squadra di inviati speciali all’Ariston. Raffaela Longobardi, Barbara Di Palma, Luca Forlani, Giuseppe Di Tommaso, Giovanna Civitillo (moglie di Amadeus) e Pierpaolo Petrelli sono stati scelti per rappresentare il programma durante la settimana più importante dello spettacolo italiano.

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: una reunion a sorpresa

Durante la puntata di venerdì 9 febbraio, Alberto Matano ha fatto un collegamento con Giulia Salemi e il suo fidanzato, Tommaso Zorzi. Entrambi si trovano a Sanremo per motivi di lavoro, con Giulia come inviata social per Tv Sorrisi e Canzoni. Durante l’intervista, la conduttrice italo-persiana ha elogiato il suo compagno e i due hanno scherzato sull’ironico “scippo” della borsetta di Giulia da parte del gruppo La Sad durante la loro performance. Inaspettatamente, Matano ha colto l’occasione per documentare in diretta una reunion tra i “Prelemi” (come sono stati soprannominati Giulia e Tommaso) e Tommaso Zorzi.

La frecciata di Giulia Salemi a Tommaso Zorzi

Durante la conversazione in studio, Alberto Matano ha chiesto a Tommaso Zorzi di commentare una frase ironica che l’influencer milanese avrebbe pronunciato prima del collegamento. Zorzi aveva dichiarato di seguire le vicende dei “Prelemi” e di averli battuti al televoto durante il Grande Fratello Vip. Scherzando, il conduttore ha chiesto a Giulia se ci fosse ancora “ruggine” tra loro a causa del reality show. La risposta di Giulia è stata pungente: “Eh, ma gli anni passano e la ruota gira… la ruota gira come la borsetta”. Questo commento fa riferimento al fatto che, durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip, Giulia e Tommaso erano amici, ma il loro rapporto si era incrinato a causa di divergenze e critiche reciproche. Tuttavia, dopo la fine del programma, i due hanno risolto le loro incomprensioni e sembrano aver riallacciato un’amicizia. Nonostante ciò, la frecciata di Giulia ha attirato l’attenzione di molti, facendo pensare che volesse lanciare un messaggio a Tommaso.

In conclusione, la puntata de La Vita in Diretta del 9 febbraio ha offerto un momento di reunion tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, due ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Nonostante le divergenze passate, sembrano aver superato le incomprensioni e aver riallacciato un rapporto d’amicizia. La frecciata di Giulia a Tommaso ha suscitato curiosità e ha fatto riflettere sulle dinamiche dei reality show.

