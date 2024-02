L’accordo Italia-Albania diventa legge: dettagli e cambiamenti sul tema migranti

L’Italia ratifica l’accordo con l’Albania sulla gestione dei migranti

L’Aula del Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del protocollo per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria tra Italia e Albania. L’accordo, già approvato dalla Camera, è stato sottoscritto il 6 novembre 2023 a Roma dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e dal premier albanese Edi Rama. Il protocollo è composto da 14 articoli e due allegati.

Cosa prevede l’intesa

L’accordo prevede che la parte albanese riconosca alla parte italiana il diritto all’utilizzo di aree di proprietà demaniale per la durata del protocollo, che è di cinque anni rinnovabile tacitamente per altri cinque. Inoltre, il numero massimo di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese non potrà superare i 3.000. Le strutture nelle aree previste saranno gestite dalle competenti autorità italiane, mentre le autorità albanesi garantiranno la sicurezza all’esterno delle strutture.

Reazioni e critiche

Il sottosegretario al ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, si è detto soddisfatto dell’accordo, definendolo un contributo significativo al contrasto all’immigrazione irregolare e al traffico di esseri umani. Tuttavia, il capogruppo Pd in commissione Esteri, Alessandro Alfieri, ha criticato l’accordo, definendolo un “gigantesco spot” che costa 600 milioni ai contribuenti italiani. Secondo Alfieri, l’accordo non affronta la questione dell’accoglienza dei migranti e non rispetta le leggi del mare. Il senatore dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Tino Magni, ha definito l’accordo una violazione dei diritti umani e una truffa che non risolve il fenomeno migratorio.

In conclusione, l’Italia ha ratificato l’accordo con l’Albania sulla gestione dei migranti, che prevede l’utilizzo di aree albanesi per accogliere un massimo di 3.000 migranti. L’accordo ha suscitato reazioni contrastanti, con il governo che lo considera un importante strumento per contrastare l’immigrazione irregolare, mentre l’opposizione critica l’accordo definendolo un costo e una violazione dei diritti umani.

