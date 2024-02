L’addestramento di Messi, il cane di Anatomia di una caduta

Messi, il Border Collie Star di “Anatomia di una Caduta”

Justine Triet ha diretto un vero talento a quattro zampe nel suo ultimo film, “Anatomia di una caduta”. Messi, un border collie di sette anni, ha conquistato il cuore del pubblico interpretando Scoop, il fedele cane guida del giovane protagonista. Il film ha ottenuto un grande successo, vincendo a Cannes e ottenendo una nomination agli Oscar come uno dei migliori film dell’anno.

Messi: il Cane Diventato Star

Arrivato da Parigi a Los Angeles per promuovere il film, Messi ha attirato l’attenzione e l’affetto di molte celebrità di Hollywood. Durante un pranzo esclusivo, ha fatto amicizia con nomi del calibro di Billie Eilish, America Ferrera e Bradley Cooper. Addirittura, ha sorpreso Ryan Gosling con la sua abilità nel fingere la morte, una scena toccante del film.

L’Addestramento di Messi e il Successo Sul Set

L’addestratrice e proprietaria di Messi, Laura Martin Contini, ha raccontato che sono stati necessari due mesi di allenamenti intensivi per preparare il cane alle complesse scene del film. “Messi è un vero artista. Dopo tanti provini andati male, finalmente ha trovato la sua grande occasione con ‘Anatomia di una caduta’”, ha dichiarato Martin Contini durante una conferenza stampa organizzata dalla casa di distribuzione Neon.

Il Ruolo di Scoop e l’Approccio di Justine Triet

Triet ha voluto che il personaggio di Scoop fosse profondo e coinvolgente, non solo un animale da sfondo. L’addestratrice ha sottolineato l’importanza della pazienza e della fiducia nel preparare un cane per il set, garantendo che rimanesse concentrato nonostante le distrazioni. Messi, scelto tra i cuccioli per il suo “aspetto particolare”, si è rivelato una scelta vincente per il ruolo di Scoop, grazie anche al nome ispirato al famoso calciatore argentino.

In un mondo in cui gli animali sul set sono spesso considerati semplici comparse, Messi ha dimostrato di essere un vero professionista, conquistando il pubblico e la critica con la sua interpretazione memorabile in “Anatomia di una caduta”.

About The Author